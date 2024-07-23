Стояло із 1962 року: у старому сараї виявили розкішне американське авто 50-х (фото)

Mercury Montclair — дороге представницьке купе довжиною понад 5 метрів. Автомобіль оснащений великим 6,0-літровим V8 на 290 сил та автоматичною КПП.

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У США виявили занедбаний Mercury Montclair 1957 року. Розкішне преміальне купе 62 роки простояло в гаражі і самостійно не їздило. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Mercury Montclair експлуатували усього 5 років. У 1962 році з невідомих причин власник припинив їздити на авто та поставив його у гараж. Лише час від часу машину викочували на подвір'я, проте самостійно вона не їздила.

Авто місцями заіржавіло

Пробіг Mercury Montclair становить усього 16 000 км. Утім, капсулою часу його не можна назвати, адже стан автомобіля – не найкращий. Кузов місцями заіржавів, а двигун не заводиться (хоча він прокручується кривим стартером).

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Mercury Montclair – преміальна повнорозмірна модель концерну Ford Motor, яку випускали з 1955 по 1968 роки. Конкретно це купе належить до другого покоління (1957-1959 роки).

Купе Mercury Montclair сягає майже 5,4 м завдовжки. Представницьку модель пропонували із двигунами V8 потужністю до 400 сил.

Купе оснащене 290-сильним V8

Конкретно це авто оснащене 6,0-літровою вісімкою на 290 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Також встановлені підсилювач керма та електросклопідйомники.

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