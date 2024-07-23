Стояло с 1962 года: в старом сарае обнаружили роскошное американское авто 50-х (фото)

Mercury Montclair — дорогое представительское купе длиной более 5 метров. Автомобиль оснащен большим 6,0-литровым V8 на 290 сил и автоматической КПП.

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В США обнаружили заброшенный Mercury Montclair 1957 года. Роскошное премиальное купе 62 года простояло в гараже и самостоятельно не ездило. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Mercury Montclair эксплуатировали всего 5 лет. В 1962 году по неизвестным причинам владелец прекратил ездить на авто и поставил его в гараж. Лишь время от времени машину выкатывали во двор, однако самостоятельно она не ездила.

Авто местами заржавело

Пробег Mercury Montclair составляет всего 16 000 км. Впрочем, капсулой времени его нельзя назвать, ведь состояние автомобиля — не самое лучшее. Кузов местами заржавел, а двигатель не заводится (хотя он прокручивается кривым стартером).

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Mercury Montclair — премиальная полноразмерная модель концерна Ford Motor, которую выпускали с 1955 по 1968 годы. Конкретно это купе относится ко второму поколению (1957-1959 годы).

Купе Mercury Montclair достигает почти 5,4 м в длину. Представительская модель предлагалась с двигателями V8 мощностью до 400 сил.

Купе оснащено 290-сильным V8

Конкретно это авто оснащено 6,0-литровой восьмеркой на 290 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Также установлены усилитель руля и электростеклоподъемники.

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