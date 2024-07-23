Стояло с 1962 года: в старом сарае обнаружили роскошное американское авто 50-х (фото)
Mercury Montclair — дорогое представительское купе длиной более 5 метров. Автомобиль оснащен большим 6,0-литровым V8 на 290 сил и автоматической КПП.
В США обнаружили заброшенный Mercury Montclair 1957 года. Роскошное премиальное купе 62 года простояло в гараже и самостоятельно не ездило. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Mercury Montclair эксплуатировали всего 5 лет. В 1962 году по неизвестным причинам владелец прекратил ездить на авто и поставил его в гараж. Лишь время от времени машину выкатывали во двор, однако самостоятельно она не ездила.
Пробег Mercury Montclair составляет всего 16 000 км. Впрочем, капсулой времени его нельзя назвать, ведь состояние автомобиля — не самое лучшее. Кузов местами заржавел, а двигатель не заводится (хотя он прокручивается кривым стартером).
Mercury Montclair — премиальная полноразмерная модель концерна Ford Motor, которую выпускали с 1955 по 1968 годы. Конкретно это купе относится ко второму поколению (1957-1959 годы).
Купе Mercury Montclair достигает почти 5,4 м в длину. Представительская модель предлагалась с двигателями V8 мощностью до 400 сил.
Конкретно это авто оснащено 6,0-литровой восьмеркой на 290 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Также установлены усилитель руля и электростеклоподъемники.
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