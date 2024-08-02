Сучасна класика: розсекречено новий спорткар Cobra (фото, відео)

Нова AC Cobra GT Coupe зберігає класичний дизайн, проте виготовлена з карбону і отримала кондиціонер та мультимедійну систему. Спорткар комплектуватимуть 5,0-літровими V8 потужністю до 810 сил.

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У лінійці AC Cobra нового покоління невдовзі відбудеться поповнення – з’явиться версія в кузові купе. Перші його фото та відео опублікували на сайті компанії AC Cars.

Не всі знають, що легендарна Cobra існувала не лише в кузові кабріолет, але й як купе. Версії із жорстким дахом створювали переважно для перегонів.

Задня частина авто загострена Фото: AC Cars

AC Cobra GT Coupe зберігає класичний дизайн із довгим капотом та круглими фарами. У нього поката лінія даху та загострена "корма".

Варто відзначити, що нова Cobra дещо більша за оригінальну модель – 4,23 м у довжину та 1,98 м у ширину при колісній базі 2,57 м. Власне, тому авто і важче – 1450 кг, попри карбоновий кузов.

Спорткар запропонують у версіях потужністю від 456 до 810 сил Фото: AC Cars

До того ж, ваги додають кондиціонер, шкіряний салон, електросклопідйомники та мультимедійна система. У класичної AC Cobra цього всього не було.

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Як і родстер Cobra, купе комплектуватимуть 5,0-літровим V8 від Ford Mustang, проте воно буде потужнішим. У атмосферній версії двигун розвиватиме 456 к. с., а з механічним компресором – 730 або 810 к. с.

Спочатку у виробництво надійде саме найпотужніша AC Cobra GT Coupe: до кінця 2025 року виготовлять 99 купе лімітованої серії Clubsport Edition вартістю 325 000 фунтів стерлінгів ($414 000). Це немало, проте оригінальні купе Cobra коштують мільйони доларів.

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