Ексклюзив за 5 мільйонів євро: в Італії створили надпотужний суперкар для Бетмена (фото)

Суперкар Pininfarina B95 Gotham отримав ексклюзивий декор у стилістиці фільмів про Бетмена. 1900-сильна електрична установка дозволяє стартувати до сотні за 2 с.

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Екстремальний електричний кабріолет Pininfarina B95 отримав спеціальну версію Gotham. Суперкар випустять лише у двох екземплярах, які оцінили в 4,9 мільйона євро, та покажуть на ретрошоу в Каліфорнії. Про авто розповіли на сайті ательє Pininfarina.

Електромобіль оснащений 1900-сильною установкою Фото: Pininfarina

Новий Pininfarina B95 недарма назвали на честь Готема – вигаданого рідного міста Бетмена із всесвіту DC. Авто розробляли разом з дизайнерами студії Warner Brothers і виконали в стилістиці фільмів про супергероя.

Двері авто піднімаються догори Фото: Pininfarina

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Зокрема, кузов і салон Pininfarina B95 прикрасили чорним декором. На кузові та в меню мультимедіа з’явилися логотипи компанії Wayne Enterprises Брюса Вейна, який і є Бетменом. А віртуальний помічник говорить голосом Альфреда Пенніворта – дворецького Брюса Вейна. У внутрішньому оздобленні використані дорога шкіра та карбон.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Pininfarina

Силова установка Pininfarina B95 Gotham залишилася без змін. Суперкар оснащений чотирма електромоторами від Rimac загальною віддачею 1900 к. с. та 2300 Нм. Розгін до 100 км/год займає 2 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Суперкар оцінили в 4,9 млн євро Фото: Pininfarina

Акумуляторна батарея ємністю 120 кВт∙год дозволяє проїхати понад 400 км без підзарядки. Швидка зарядка Pininfarina B95 Gotham на 80% займає 25 хвилин.

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