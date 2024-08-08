Ексклюзив за 5 мільйонів євро: в Італії створили надпотужний суперкар для Бетмена (фото)
Суперкар Pininfarina B95 Gotham отримав ексклюзивий декор у стилістиці фільмів про Бетмена. 1900-сильна електрична установка дозволяє стартувати до сотні за 2 с.
Екстремальний електричний кабріолет Pininfarina B95 отримав спеціальну версію Gotham. Суперкар випустять лише у двох екземплярах, які оцінили в 4,9 мільйона євро, та покажуть на ретрошоу в Каліфорнії. Про авто розповіли на сайті ательє Pininfarina.
Новий Pininfarina B95 недарма назвали на честь Готема – вигаданого рідного міста Бетмена із всесвіту DC. Авто розробляли разом з дизайнерами студії Warner Brothers і виконали в стилістиці фільмів про супергероя.Важливо
Зокрема, кузов і салон Pininfarina B95 прикрасили чорним декором. На кузові та в меню мультимедіа з’явилися логотипи компанії Wayne Enterprises Брюса Вейна, який і є Бетменом. А віртуальний помічник говорить голосом Альфреда Пенніворта – дворецького Брюса Вейна. У внутрішньому оздобленні використані дорога шкіра та карбон.
Силова установка Pininfarina B95 Gotham залишилася без змін. Суперкар оснащений чотирма електромоторами від Rimac загальною віддачею 1900 к. с. та 2300 Нм. Розгін до 100 км/год займає 2 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.
Акумуляторна батарея ємністю 120 кВт∙год дозволяє проїхати понад 400 км без підзарядки. Швидка зарядка Pininfarina B95 Gotham на 80% займає 25 хвилин.
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