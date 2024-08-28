Флагманська Skoda отримала яскраву спортивну модифікацію (фото)

Skoda Superb Sportline стала виразнішою на вигляд, а її комплектацію розширили. Модель пропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 265 сил.

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Лінійку Skoda Superb 2024 поповнила версія Sportline. Вона доступна в кузовах ліфтбек і універсал. Її подробиці розкрили на офіційному сайті чеського бренду.

Решітка радіатора Skoda Superb Sportline пофарбована в чорний колір Фото: Skoda

Дизайн Skoda Superb Sportline став виразнішим і більш молодіжним. Авто отримало особливо чорну решітку радіатора, змінений передній бампер і задній спойлер. Також з'явилися чорний декор та особливі колісні диски діаметром 18 або 19 дюймів.

Ззаду встановлено невеликий спойлер Фото: Skoda

У салоні Skoda Superb Sportline додали вставки "під карбон" і металеві накладки на педалі. Крім того, встановили спортивні крісла з підігрівом і масажем, а також нове триспицеве кермо зі скошеним знизу ободом. У віртуальній панелі приладів і в мультимедійній системі змінено графіку.

Можна обрати два варіанти оздоблення салону. У Suedia Sport Design використані штучні шкіра та замша. Комплектацію поповнили матричні фари та електропривід дверей багажника.

Нове кермо скошене знизу Фото: Skoda

У Suite Sport Design інтер'єр обшили перфорованою шкірою, а ще додали електропривід (з пам'яттю налаштувань) і вентиляцію сидінь.

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Нова Skoda Superb Sportline доступна з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (265 к.с.), 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 193 к.с., а також з 204-сильною плагін-гібридною установкою.

Авто отримало спортивні сидіння Фото: Skoda

Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,6 с і розвиває 250 км/год. До того ж, встановлена спортивна підвіска із заниженим на 15 мм кліренсом, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори.

До речі, нова Skoda Superb 2024 виходить на український ринок, причому зі старту доступна в топовій 265-сильній модифікації.

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