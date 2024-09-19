Ексклюзив для юних автомобілістів: Lamborghini представила дитячу коляску (відео)
Дитячий візок Lamborghini Reef AL Arancio витриманий у стилістиці моделей Huracán STO та Urus Performante. Коляску випустять лімітованою серією.
Lamborghini відкриває для себе новий напрям діяльності – італійський автовиробник випускатиме дитячі коляски. Першу модель Reef AL Arancio уже презентували. Про це повідомляє сайт Creapills.
Новий Lamborghini Reef AL Arancio створили спільно з британським виробником колясок та інших дитячих товарів Silver Cross. Її розробники надихалися зарядженими Lamborghini Huracan STO та Urus Performante і коляска набула рис цих авто.
Зокрема, коляска Lamborghini вирізняється чорним матовим шасі та помаранчевим декором. У оздобленні навіть використана алькантара – як у салонах автомобілів Lamborghini.Важливо
Дитячий візочок Lamborghini є трансформером, тобто має дві люльки – для перевезення дітей різного віку сидячи або лежачи.
Продажі Lamborghini Reef AL Arancio стартують у січні 2025 року. Виготовлять лише 500 таких колясок, тобто вони будуть своєрідним ексклюзивом. Ціну поки не повідомляють, проте відомо, що вона буде доволі високою.
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