Ексклюзив для юних автомобілістів: Lamborghini представила дитячу коляску (відео)

Дитячий візок Lamborghini Reef AL Arancio витриманий у стилістиці моделей Huracán STO та Urus Performante. Коляску випустять лімітованою серією.

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Lamborghini відкриває для себе новий напрям діяльності – італійський автовиробник випускатиме дитячі коляски. Першу модель Reef AL Arancio уже презентували. Про це повідомляє сайт Creapills.

У оздобленні використана алькантара Фото: Lamborghini Коляска є трансформером Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Reef AL Arancio створили спільно з британським виробником колясок та інших дитячих товарів Silver Cross. Її розробники надихалися зарядженими Lamborghini Huracan STO та Urus Performante і коляска набула рис цих авто.

Випустять лише 500 Lamborghini Reef AL Arancio Фото: Lamborghini

Зокрема, коляска Lamborghini вирізняється чорним матовим шасі та помаранчевим декором. У оздобленні навіть використана алькантара – як у салонах автомобілів Lamborghini.

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Дитячий візочок Lamborghini є трансформером, тобто має дві люльки – для перевезення дітей різного віку сидячи або лежачи.

Продажі Lamborghini Reef AL Arancio стартують у січні 2025 року. Виготовлять лише 500 таких колясок, тобто вони будуть своєрідним ексклюзивом. Ціну поки не повідомляють, проте відомо, що вона буде доволі високою.

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