Эксклюзив для юных автомобилистов: Lamborghini представила детскую коляску (видео)

Детская коляска Lamborghini Reef AL Arancio выдержана в стилистике моделей Huracán STO и Urus Performante. Коляску выпустят лимитированной серией.

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Lamborghini открывает для себя новое направление деятельности — итальянский автопроизводитель будет выпускать детские коляски. Первую модель Reef AL Arancio уже презентовали. Об этом сообщает сайт Creapills.

В отделке использована алькантара Фото: Lamborghini Коляска является трансформером Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Reef AL Arancio создали совместно с британским производителем колясок и других детских товаров Silver Cross. Ее разработчики вдохновлялись заряженными Lamborghini Huracan STO и Urus Performante и коляска приобрела черты этих авто.

Выпустят всего 500 Lamborghini Reef AL Arancio Фото: Lamborghini

В частности, коляска Lamborghini отличается черным матовым шасси и оранжевым декором. В отделке даже использована алькантара — как в салонах автомобилей Lamborghini.

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Детская коляска Lamborghini является трансформером, то есть имеет две люльки — для перевозки детей разного возраста сидя или лежа.

Продажи Lamborghini Reef AL Arancio стартуют в январе 2025 года. Изготовят всего 500 таких колясок, то есть они будут своеобразным эксклюзивом. Цена пока не сообщается, однако известно, что она будет довольно высокой.

Ранее Фокус сообщал, что на трассе в Калифорнии сгорел лимитированный суперкар Lamborghini.

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