Відроджена легенда: новий доступний спорткар Honda вперше помітили на дорогах (фото)

Купе Honda Prelude повернеться на ринок у 2026 році. Спорткар оснастять гібридною установкою з 2,0-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами.

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У Німеччині під час тестів засвітилася нова Honda Prelude. Знамените доступне купе вирішили відродити і невдовзі випустять на ринок. Про це повідомляє видання Autocar.

Honda Prelude отримає гібридну установку Фото: Autocar

Купе Honda Prelude обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що спорткар мало змінився порівняно з передсерійним концептом. Він зберігає характерний силует із вираженим "носом" та вигнутим дахом.

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Серійний автомобіль відрізняється дизайном задньої частини та більшими дзеркалами заднього виду. До того ж, у нього немає спойлера (він може бути опцією).

Купе вирізняється обтічним дизайном Фото: Autocar

Салон Honda Prelude поки тримають у секреті, але відомі подробиці його силової установки. Купе оснастять гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. На інших моделях Honda її потужність становить 184 к. с., проте для Prelude її віддачу збільшать.

Серійну Honda Prelude повинні презентувати в другій половині 2025 року, а старт продажів купе запланований на 2026 рік.

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