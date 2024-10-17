Возрожденная легенда: новый доступный спорткар Honda впервые заметили на дорогах (фото)

Купе Honda Prelude вернется на рынок в 2026 году. Спорткар оснастят гибридной установкой с 2,0-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами.

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В Германии во время тестов засветилась новая Honda Prelude. Знаменитое доступное купе решили возродить и вскоре выпустят на рынок. Об этом сообщает издание Autocar.

Honda Prelude получит гибридную установку Фото: Autocar

Купе Honda Prelude оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что спорткар мало изменился по сравнению с предсерийным концептом. Он сохраняет характерный силуэт с выраженным "носом" и изогнутой крышей.

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Серийный автомобиль отличается дизайном задней части и более крупными зеркалами заднего вида. К тому же, у него нет спойлера (он может быть опцией).

Купе отличается обтекаемым дизайном Фото: Autocar

Салон Honda Prelude пока держат в секрете, но известны подробности его силовой установки. Купе оснастят гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. На других моделях Honda ее мощность составляет 184 л. с., однако для Prelude ее отдачу увеличат.

Серийную Honda Prelude должны презентовать во второй половине 2025 года, а старт продаж купе запланирован на 2026 год.

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