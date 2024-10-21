Peugeot випустили недороге спортивне авто для початківців (фото)
Новий Peugeot 208 Racing оснащений 145-сильним турбомотором. Хетчбек полегшили, доопрацювали його ходову та встановили спортивні шини.
У лінійці Peugeot 208 з’явилася модифікація Racing. Заряджений хетчбек надійде в продаж із лютого 2025 року за ціною від 38 900 євро. Про нього розповіли на офіційному сайті Peugeot.
Новий Peugeot 208 Racing створений для гоночної серії FR6 Trophy. Вона стартує з 2025 року і створена спеціально для гонщиків-початківців, які прагнуть виступати в ралі.
Peugeot 208 Racing оснащений стандартним 1,2-літровим турбомотором, проте його потужність збільшили до 145 к. с. Примітно, що він працює на екопальному – біоетанолі Е85.Важливо
У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП зі зближеними передаточними числами. Крім того, доопрацьовані підвіска та гальма, а також встановлені шини Michelin Pilot Sport PS5.
Пізнати новий Peugeot 208 Racing можна за особливим забарвленням та білими стальними колесами. Крім того, хетчбек полегшили на 1050 кг.
Із салону прибрали частину оздоблення і задні сидіння. Установлені спортивні передні крісла, трубчастий каркас безпеки та система пожежогасіння, а перемикачі замінили тумблерами.
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