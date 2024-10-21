Peugeot випустили недороге спортивне авто для початківців (фото)

Новий Peugeot 208 Racing оснащений 145-сильним турбомотором. Хетчбек полегшили, доопрацювали його ходову та встановили спортивні шини.

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У лінійці Peugeot 208 з’явилася модифікація Racing. Заряджений хетчбек надійде в продаж із лютого 2025 року за ціною від 38 900 євро. Про нього розповіли на офіційному сайті Peugeot.

Новий Peugeot 208 Racing створений для гоночної серії FR6 Trophy. Вона стартує з 2025 року і створена спеціально для гонщиків-початківців, які прагнуть виступати в ралі.

Хетчбек отримав сталеві диски зі спортивними шинами Фото: Peugeot

Peugeot 208 Racing оснащений стандартним 1,2-літровим турбомотором, проте його потужність збільшили до 145 к. с. Примітно, що він працює на екопальному – біоетанолі Е85.

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У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна КПП зі зближеними передаточними числами. Крім того, доопрацьовані підвіска та гальма, а також встановлені шини Michelin Pilot Sport PS5.

Пізнати новий Peugeot 208 Racing можна за особливим забарвленням та білими стальними колесами. Крім того, хетчбек полегшили на 1050 кг.

Авто оснащене 145-сильним турбомотором Фото: Peugeot

Із салону прибрали частину оздоблення і задні сидіння. Установлені спортивні передні крісла, трубчастий каркас безпеки та система пожежогасіння, а перемикачі замінили тумблерами.

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