Ексклюзив на $2 мільйони: на аукціон виставили найдорожчі Chevrolet Camaro (фото)

Chevrolet Camaro Trans Am оснащені двигунами V8 потужністю 500-550 сил. Спорткари успішно виступали в перегонах і добули не одну перемогу.

У США на аукціон Mecum виставили пару Chevrolet Camaro 1967 року. За кожен із них планують отримати щонайменше по мільйону доларів, адже це справжні раритети. Про них розповіли на сайті аукціону.

Цей Chevrolet Camaro приніс команді першу перемогу в Trans Am Фото: Mecum

Річ у тім, що це рідкісні гоночні версії Chevrolet Camaro Z28, які успішно виступали в чемпіонаті Trans Am. Їх полегшили, а потужність 4,9-літрового V8 суттєво збільшили.

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Camaro Z28 із бортовим номером 15 у 1967 році приніс Chevrolet першу перемогу в перегонах Trans Am – її добув Марк Донах’ю. Двигун спорткара розвиває 500 к. с.

Цей Chevrolet Camaro Z28 переміг у трьох гонках Фото: Mecum

Пізніше авто відправили до Європи, де на ньому виступав у перегонах Гельмут Марко, який пізніше став один із засновників команди "Формули-1" Red Bull. Із 1981 по 2016 рік авто було занедбаним, проте потім його відреставрували.

Обидва автомобілі пройшли реставрацію Фото: Mecum

На Chevrolet Camaro Z28 Марк Донах’ю виграв три гонки в Trans Am – дві в 1967 році і одну в 1968. Саме у 1968 команда Chevrolet стала чемпіоном.

Потужність Chevrolet Camaro Z28 підняли до 500-550 сил Фото: Mecum

Цей Camaro є 550-сильним. Його відреставрували у 1988 році й після того він часто брав участь у перегонах ретроавто та різноманітних шоу і фестивалях.

До речі, нещодавно на аукціон виставили і найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів, який теж брав участь у перегонах.

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