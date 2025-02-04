З вулиць Києва приберуть понад тисячу покинутих після обстрілів автівок: куди їх подінуть

Рада оборони Києва затвердила алгоритм евакуації пошкоджених під час російських ударів автомобілів. За словами голови КМВА Тимура Ткаченка, транспорт не утилізують, а саме перемістять.

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З вулиць Києва прибиратимуть покинуті пошкоджені обстрілами автомобілі, яких за роки повномасштабного вторгнення в столиці накопичилося більше тисячі. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 4 лютого.

За його словами, Рада оборони Києва розглянула на засіданні питання евакуації пошкоджених російськими обстрілами автомобілів, залишених власниками.

"Це наболіла проблема. Неприбрані авто шкодять громадській безпеці, захаращують проїзди для спецтехніки та автомобілів екстрених служб. Вони негативно впливають на санітарний стан прибудинкових територій — накопичують бруд та сміття", — сказав голова КМВА.

Він додав, що такі автівки становлять загрозу для дітей, які можуть використовувати їх для ігор і порізатися об скло чи рвані металеві краї.

За словами Тимура Ткаченка, за кілька років кількість покинутого автотранспорту на вулицях Києва сягнула понад 1 000 одиниць.

Евакуація відбуватиметься за певним алгоритмом: автомобілі переміщуватимуть у спеціально визначені для зберігання місця, а якщо власник захоче повернути майно — він зможе це зробити, подавши запит.

"В рішенні йдеться не про утилізацію цих транспортних засобів, а саме про переміщення авто в окремі місця, де вони не створюватимуть перешкод для життєдіяльності міста. Більш детально алгоритм оприлюдню згодом", — пообіцяв Ткаченко.

Занедбані автомобілі прибиратимуть з вулиць Києва у спеціальні місця для зберігання Фото: Скриншот

Нагадаємо, під час російського удару балістичною ракетою 4 лютого по центру міста Ізюма Харківської області постраждала будівля міської ради. На її ремонт після бойових дій у вересні 2022 року витратили понад 53 млн грн.

31 січня Росія обстріляла Одесу балістикою, ракета вдарила по історичному центру міста та утворила вирву біля елітного готелю "Бристоль".