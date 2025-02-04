С улиц Киева уберут более тысячи брошенных после обстрелов автомобилей: куда их денут

Совет обороны Киева утвердил алгоритм эвакуации поврежденных во время российских ударов автомобилей. По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, транспорт не утилизируют, а именно переместят.

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С улиц Киева будут убирать брошенные поврежденные обстрелами автомобили, которых за годы полномасштабного вторжения в столице накопилось более тысячи. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко 4 февраля.

По его словам, Совет обороны Киева рассмотрел на заседании вопрос эвакуации поврежденных российскими обстрелами автомобилей, оставленных владельцами.

"Это наболевшая проблема. Неубранные авто вредят общественной безопасности, загромождают проезды для спецтехники и автомобилей экстренных служб. Они негативно влияют на санитарное состояние придомовых территорий — накапливают грязь и мусор", — сказал глава КГВА.

Он добавил, что такие машины представляют угрозу для детей, которые могут использовать их для игр и порезаться о стекло или рваные металлические края.

По словам Тимура Ткаченко, за несколько лет количество брошенного автотранспорта на улицах Киева достигло более 1 000 единиц.

Эвакуация будет происходить по определенному алгоритму: автомобили будут перемещать в специально определенные для хранения места, а если собственник захочет вернуть имущество — он сможет это сделать, подав запрос.

"В решении речь идет не об утилизации этих транспортных средств, а именно о перемещении авто в отдельные места, где они не будут создавать препятствий для жизнедеятельности города. Более подробно алгоритм обнародую позже", — пообещал Ткаченко.

Заброшенные автомобили будут убирать с улиц Киева в специальные места для хранения Фото: Скриншот

Напомним, во время российского удара баллистической ракетой 4 февраля по центру города Изюма Харьковской области пострадало здание городского совета. На его ремонт после боевых действий в сентябре 2022 года потратили более 53 млн грн.

31 января Россия обстреляла Одессу баллистикой, ракета ударила по историческому центру города и образовала воронку возле элитного отеля "Бристоль".