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С улиц Киева уберут более тысячи брошенных после обстрелов автомобилей: куда их денут

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Фото: Офис президента | Поврежденные автомобили на улицах Киева после вражеского ракетного удара 10 октября 2022 года

Совет обороны Киева утвердил алгоритм эвакуации поврежденных во время российских ударов автомобилей. По словам главы КГВА Тимура Ткаченко, транспорт не утилизируют, а именно переместят.

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С улиц Киева будут убирать брошенные поврежденные обстрелами автомобили, которых за годы полномасштабного вторжения в столице накопилось более тысячи. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко 4 февраля.

По его словам, Совет обороны Киева рассмотрел на заседании вопрос эвакуации поврежденных российскими обстрелами автомобилей, оставленных владельцами.

"Это наболевшая проблема. Неубранные авто вредят общественной безопасности, загромождают проезды для спецтехники и автомобилей экстренных служб. Они негативно влияют на санитарное состояние придомовых территорий — накапливают грязь и мусор", — сказал глава КГВА.

Он добавил, что такие машины представляют угрозу для детей, которые могут использовать их для игр и порезаться о стекло или рваные металлические края.

По словам Тимура Ткаченко, за несколько лет количество брошенного автотранспорта на улицах Киева достигло более 1 000 единиц.

Эвакуация будет происходить по определенному алгоритму: автомобили будут перемещать в специально определенные для хранения места, а если собственник захочет вернуть имущество — он сможет это сделать, подав запрос.

"В решении речь идет не об утилизации этих транспортных средств, а именно о перемещении авто в отдельные места, где они не будут создавать препятствий для жизнедеятельности города. Более подробно алгоритм обнародую позже", — пообещал Ткаченко.

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Заброшенные автомобили будут убирать с улиц Киева в специальные места для хранения
Фото: Скриншот

Напомним, во время российского удара баллистической ракетой 4 февраля по центру города Изюма Харьковской области пострадало здание городского совета. На его ремонт после боевых действий в сентябре 2022 года потратили более 53 млн грн.

31 января Россия обстреляла Одессу баллистикой, ракета ударила по историческому центру города и образовала воронку возле элитного отеля "Бристоль".