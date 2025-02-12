Із двигуном Lamborghini: в Африці схрестили старий Audi 90-х і сучасний суперкар (відео)

Купе Audi S2 отримало 620-сильний V10, розроблений у Lamborghini. Деталі пневмопідвіски авто стилізували під логотип Audi.

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У ПАР виконали цікавий тюнінг Audi S2 1990 року. Купе стало яскравішим і потужнішим. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

Над спорткаром попрацювало ательє KwaZulu-Natal. Під капот компактного авто змогли поставити 5,2-літровий 620-сильний V10 від суперкара Audi R8, який розробили в Lamborghini.

Авто отримало 620-сильний V10 Фото: скриншот / YouTube

Двигун ледь помістився в моторному відсіку та змусив дещо переробити конструкцію авто та зробити виріз у капоті. Купе зберегло 6-ступінчасту механічну КПП і повний привід Quattro.

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Крім того, купе Audi S2 оснастили пневмопідвіскою зі змінним кліренсом. Її елементи розмістили в багажнику, причому ресивер стилізували під логотип Audi.

Салон оздобили дорогою шкірою Фото: скриншот / YouTube

Купе Audi S2 занизили, а його крила серйозно розширили. Також з’явилися новий обвіс, спойлер і дифузор. Білі колісні диски "взули" в низькопрофільну гуму. Забарвлення витримане в стилістиці гоночних Audi 80-х і 90-х.

Деталі пневмопідвіски стилізували під логотип Audi Фото: скриншот / YouTube

Салон Audi S2 обшили дорогою червоно-білою шкірою. Авто отримало спортивні сидіння та сенсорний дисплей на центральній панелі.

До речі, нещодавно в Києві помітили новий 630-сильний Audi RS6 GT, який є найшвидшим універсалом у світі.

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