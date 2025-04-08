Новий Duster отримав екстремальну версію для серйозного бездоріжжя за 44 000 євро (фото)

Лінійку Duster 2025 поповнила позашляхова модифікація Redust Offroad. Кросоверу збільшили кліренс, посилили бампери та встановили аксесуари для бездоріжжя.

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Про новий Duster Redust Offroad розповіли на сайті німецької компанії Carpoint.

Саме це ательє виконало тюнінг Duster. Воно давно спеціалізується на доопрацюванні кросовера і вже випустила низку цікавих модифікацій кросовера.

Кросовер отримав позашляхові шини, підніжки та дуги

За основу взяли Dacia Duster у комплектації Extreme. Кросовер отримав сталеві дуги спереду і ззаду, підніжки та повітрозабірник на капоті. На даху з’явилися додаткові фари та багажник, а задні віконця закрили декоративними сітками.

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Кліренс Duster зріс на 20 мм (до 237 мм). Також встановили позашляхові шини General Grabber A/T розміром 235/65 R16 із новими бризковиками, для яких знадобилися розширювачі арок.

Салон Dacia Duster 2025 не зазнав змін. Кросовер пропонують у багатій комплектації з камерою, клімат-контролем, датчиками світла та дощу.

Кліренс Duster виріс до 237 мм

Dacia Duster Redust Offroad комплектують 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП, адже саме такий силовий агрегат доступний із повним приводом. Ціна Duster стартує з 44 290 євро.

Між іншим, це не найдорожчий Duster на ринку, адже в Carpoint раніше створили версію кросовера за 53 000 євро.

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