Новый Duster получил экстремальную версию для серьезного бездорожья за 44 000 евро (фото)

Линейку Duster 2025 пополнила внедорожная модификация Redust Offroad. Кроссоверу увеличили клиренс, усилили бамперы и установили аксессуары для бездорожья.

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О новом Duster Redust Offroad рассказали на сайте немецкой компании Carpoint.

Именно это ателье выполнило тюнинг Duster. Оно давно специализируется на доработке кроссовера и уже выпустило ряд интересных модификаций кроссовера.

Кроссовер получил внедорожные шины, подножки и дуги

За основу взяли Dacia Duster в комплектации Extreme. Кроссовер получил стальные дуги спереди и сзади, подножки и воздухозаборник на капоте. На крыше появились дополнительные фары и багажник, а задние окошки закрыли декоративными сетками.

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Клиренс Duster вырос на 20 мм (до 237 мм). Также установили внедорожные шины General Grabber A/T размером 235/65 R16 с новыми брызговиками, для которых понадобились расширители арок.

Салон Dacia Duster 2025 не претерпел изменений. Кроссовер предлагают в богатой комплектации с камерой, климат-контролем, датчиками света и дождя.

Клиренс Duster вырос до 237 мм

Dacia Duster Redust Offroad комплектуют 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП, ведь именно такой силовой агрегат доступен с полным приводом. Цена Duster стартует с 44 290 евро.

Между прочим, это не самый дорогой Duster на рынке, ведь в Carpoint ранее создали версию кроссовера за 53 000 евро.

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