Чемпіон-андердог: уславлений болід "Формули-1" пішов із молотка за $3,8 мільйона (фото)

У Маямі на аукціоні за $3,8 мільйона продали болід Brawn GP 2009 року. Гоночне авто створило справжню сенсацію у «Формулі-1».

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Про болід-андердог розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Авто оснащене 750-сильним двигуном Mercedes Фото: bonhams.com

Команда Brawn GP була створена на початку 2009 року — колишній технічний директор Ferrari Росс Браун викупив активи Honda, яка покинула "Формулу-1". Він узяв фактично готове шасі нового боліда Honda та оснастив його двигуном Mercedes.

У дебютному сезоні Brawn GP одразу ж виграла кубок конструкторів, а її лідер Дженсон Баттон став чемпіоном світу. Британці змогли випередити Red Bull, Ferrari і McLaren. Це унікальний випадок в історії "Формули-1".

Болід подарували чемпіону світу Дженсону Баттону Фото: bonhams.com

Пізніше команду Brawn GP викупив Mercedes-Benz і тепер вона відома як Mercedes GP. Вона продовжила успішно виступати – Льюїс Гамільтон та Ніко Росберг на двох здобули шість чемпіонських титулів у "Формулі-1".

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Конкретно цей болід Brawn GP 001 із 2,4-літровим 750-сильним V8 від Mercedes використовувався Дженсоном Баттоном у передсезонних тестах, а пізніше Рубенс Барікелло за його кермом тричі посідав друге місце в Гран-прі. У кінці 2009 року авто подарували Баттону.

Авто добре збереглося, проте їздити не може Фото: bonhams.com

Brawn GP 001 непогано зберігся і досі оснащений двигуном Mercedes. Утім, наразі він не здатен самостійно пересуватися, оскільки його коробка передач напіврозібрана. Відновити болід цілком можливо, але це буде недешево.

До речі, нещодавно на аукціон виставили ексклюзивний суперкар Дженсона Баттона.

Також Фокус писав, що продавали чемпіонський болід Міхаеля Шумахера.