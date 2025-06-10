Електромобілі та гібриди: визначено найнадійніші китайські авто в 2025 році (фото)

Опубліковано результати щорічного дослідження якості китайських авто. Електрокари виявилися надійнішими за моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

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Кращі авто з Китаю назвало американське агентство J.D. Power, яке проводило дослідження.

Експерти опитали власників 20 829 гібридних та електричних авто, придбаних із липня 2024 по січень 2025 року та дізналися про основні їх проблеми та несправності. Дослідження охопило 122 моделі 48 брендів.

Найнадійнішим авто китайського виробництва є BMW i3 Фото: BMW

Кількість проблем на 100 авто стало основним показником рейтингу. На цей раз у середньому він склав 226, що на 16 пунктів більше, ніж торік. Якість авто з Китаю погіршилася.

Як і раніше, найбільш проблемними є мультимедійні системи. Разом із тим, батареї електрокарів та гібридів стали надійнішими.

Китайські електромобілі надійніші за плагін гібриди —– 220 проблем на 100 авто проти 234. А найбільш проблемними виявилися авто з бензиновим генератором: їх показник – 235.

BYD Seal 06 DM-i став найнадійнішим гібридом Фото: CarNewsChina

Визначено і кращі китайські авто в різних класах. Серед електрокарів лідирують новий BMW i3, тобто електричний варіант 3 Series (180 проблем на 100 авто) та бюджетний Wuling Hongguang Mini EV (192), а серед плагін-гібридів — BYD Seal 06 DM-i (173).

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Найнадійніші авто з Китаю за 2025 рік:

субкомпактний електромобіль – Wuling Hongguang Mini EV (192 проблеми на 100 авто);

компактний електромобіль – ORA Haomao (198);

компактний електрокросовер – Wuling Bingo Plus (193);

середньорозмірний електромобіль – NIO ET5/ET5T (206);

середньорозмірний електрокросовер – BYD Sea lion 07 (198);

повнорозмірний електромобіль – Xiaomi SU7 (193);

преміальний електромобіль – BMW i3 (180);

преміальний гібридний кросовер – Li L9 (219);

преміальний гібридний мінівен – Denza D9 PHEV (219);

масовий гібрид – BYD Seal 06 DM-i (173);

компактний гібридний кросовер – Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV (по 228);

компактний кросовер із генератором – Changan Deepal S07 (222);

середньорозмірний гібридний кросовер – WEY Lanshan PHEV (202);

середньорозмірний кросовер з генератором – Avatr 07 (202).

Між іншим, нещодавно новий Avatr 07 помітили в Києві. Кросовер створили за участі Huawei.

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