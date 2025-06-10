Электромобили и гибриды: определены самые надежные китайские авто в 2025 году (фото)

Опубликованы результаты ежегодного исследования качества китайских авто. Электрокары оказались надежнее моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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Эксперты опросили владельцев 20 829 гибридных и электрических авто, приобретенных с июля 2024 по январь 2025 года и узнали об основных их проблемах и неисправностях. Исследование охватило 122 модели 48 брендов.

Самым надежным авто китайского производства является BMW i3 Фото: BMW

Количество проблем на 100 авто стало основным показателем рейтинга. На этот раз в среднем он составил 226, что на 16 пунктов больше, чем в прошлом году. Качество авто из Китая ухудшилось.

По-прежнему наиболее проблемными являются мультимедийные системы. Вместе с тем, батареи электрокаров и гибридов стали более надежными.

Китайские электромобили надежнее плагин гибридов — 220 проблем на 100 авто против 234. А наиболее проблемными оказались авто с бензиновым генератором: их показатель — 235.

BYD Seal 06 DM-i стал самым надежным гибридом BYD Seal 06 DM-i Фото: CarNewsChina

Определены и лучшие китайские авто в разных классах. Среди электрокаров лидируют новый BMW i3, то есть электрический вариант 3 Series (180 проблем на 100 авто) и бюджетный Wuling Hongguang Mini EV (192), а среди плагин-гибридов — BYD Seal 06 DM-i (173).

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Самые надежные авто из Китая за 2025 год:

субкомпактный электромобиль — Wuling Hongguang Mini EV (192 проблемы на 100 авто);

компактный электромобиль — ORA Haomao (198);

компактный электрокроссовер — Wuling Bingo Plus (193);

среднеразмерный электромобиль — NIO ET5/ET5T (206);

среднеразмерный электрокроссовер — BYD Sea lion 07 (198);

полноразмерный электромобиль — Xiaomi SU7 (193);

премиальный электромобиль — BMW i3 (180);

премиальный гибридный кроссовер — Li L9 (219);

премиальный гибридный минивэн — Denza D9 PHEV (219);

массовый гибрид — BYD Seal 06 DM-i (173);

компактный гибридный кроссовер — Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV (по 228);

компактный кроссовер с генератором — Changan Deepal S07 (222);

среднеразмерный гибридный кроссовер — WEY Lanshan PHEV (202);

среднеразмерный кроссовер с генератором — Avatr 07 (202).

Между прочим, недавно новый Avatr 07 заметили в Киеве. Кроссовер создали при участии Huawei.

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