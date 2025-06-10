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Авто

Электромобили и гибриды: определены самые надежные китайские авто в 2025 году (фото)

Wuling Mini EV, китайские авто, Лучшие авто из Китая, Китайские электромобили, Самые надежные авто из Китая
Фото: autohome.com.cn | Бюджетный Wuling Hongguang Mini EV оказался довольно надежным

Опубликованы результаты ежегодного исследования качества китайских авто. Электрокары оказались надежнее моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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Лучшие авто из Китая назвало американское агентство J.D. Power, которое проводило исследование.

Эксперты опросили владельцев 20 829 гибридных и электрических авто, приобретенных с июля 2024 по январь 2025 года и узнали об основных их проблемах и неисправностях. Исследование охватило 122 модели 48 брендов.

BMW i3, китайские авто, Лучшие авто из Китая, Китайские электромобили, Самые надежные авто из Китая Fullscreen
Самым надежным авто китайского производства является BMW i3
Фото: BMW

Количество проблем на 100 авто стало основным показателем рейтинга. На этот раз в среднем он составил 226, что на 16 пунктов больше, чем в прошлом году. Качество авто из Китая ухудшилось.

По-прежнему наиболее проблемными являются мультимедийные системы. Вместе с тем, батареи электрокаров и гибридов стали более надежными.

Китайские электромобили надежнее плагин гибридов — 220 проблем на 100 авто против 234. А наиболее проблемными оказались авто с бензиновым генератором: их показатель — 235.

BYD Seal 06, китайские авто, Китайские электромобили, Самые надежные авто из Китая, Лучшие авто из Китая Fullscreen
BYD Seal 06 DM-i стал самым надежным гибридом BYD Seal 06 DM-i
Фото: CarNewsChina

Определены и лучшие китайские авто в разных классах. Среди электрокаров лидируют новый BMW i3, то есть электрический вариант 3 Series (180 проблем на 100 авто) и бюджетный Wuling Hongguang Mini EV (192), а среди плагин-гибридов — BYD Seal 06 DM-i (173).

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Цена $15 300 и запас хода 545 км: в продажу поступает дешевый аналог Tesla от BYD (фото)
Цена $15 300 и запас хода 545 км: в продажу поступает дешевый аналог Tesla от BYD (фото)

Самые надежные авто из Китая за 2025 год:

  • субкомпактный электромобиль — Wuling Hongguang Mini EV (192 проблемы на 100 авто);
  • компактный электромобиль — ORA Haomao (198);
  • компактный электрокроссовер — Wuling Bingo Plus (193);
  • среднеразмерный электромобиль — NIO ET5/ET5T (206);
  • среднеразмерный электрокроссовер — BYD Sea lion 07 (198);
  • полноразмерный электромобиль — Xiaomi SU7 (193);
  • премиальный электромобиль — BMW i3 (180);
  • премиальный гибридный кроссовер — Li L9 (219);
  • премиальный гибридный минивэн — Denza D9 PHEV (219);
  • массовый гибрид — BYD Seal 06 DM-i (173);
  • компактный гибридный кроссовер — Chery Fulwin T9, Galaxy L7 PHEV (по 228);
  • компактный кроссовер с генератором — Changan Deepal S07 (222);
  • среднеразмерный гибридный кроссовер — WEY Lanshan PHEV (202);
  • среднеразмерный кроссовер с генератором — Avatr 07 (202).

Между прочим, недавно новый Avatr 07 заметили в Киеве. Кроссовер создали при участии Huawei.

Также Фокус писал о шикарном китайском конкуренте Maybach и Rolls-Royce.