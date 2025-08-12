Секрет під капотом: тюнінгований Porsche 911 продадуть на аукціоні за 3 млн доларів (фото)

Тюнінгований Porsche 911 виставлено на аукціон у США зі стартовою ціною 2 800 000 – 3 400 000 доларів США. На перший погляд, цей Porsche Ruf CTR Anniversary 2021 року випуску нічим не примітний, однак причина високої ціни криється в 3,6-літровому двигуні.

На сайті аукціонного дому RM Sotheby’s зазначається, що ця автівка була 25-ю з 50-ти виготовлених. Спорткар у кольорі Riviera Blue був виготовлений з унікальними характеристиками спеціально для ринку США.

Автівка оснащена 3,6-літровим опозитним шестициліндровим двигуном з подвійним турбонаддувом. Він здатен видавати 710 кінських сил і розганятися від 0 до понад 90 км/год менше ніж за 3,5 секунди. Максимально Porsche Ruf CTR Anniversary 2021 року може розігнатися до 360 км/год. Авто має семиступеневу механічну коробку передач.

Двигун спорткару Porsche Ruf CTR Anniversary 2021 року видає 710 кінських сил Фото: RM Sotheby’s

Спорткар обмеженої серії відрізняється вдосконаленим шасі з вуглецевого волокна з алюмінієвими підрамниками, має повністю інтегрований каркас безпеки, підвіску зі штовхачами та активними регульованими амортизаторами. Вага автівки з карбоновими панелями кузова становить близько 1 200 кг.

В оздобленому чорною шкірою буйвола з прострочкою салоні — лише аналогові прилади та мінімум перемикачів. В авто встановлені пара фірмових сидінь із кевлару та карбону з фіксованою спинкою.

Зазначається, що замовник цього спорткару вимагав усі доступні варіанти з вуглецевого волокна, а також завжди корисну систему підйому передньої осі, легкі двері, спинки сидінь Riviera Blue, ремені безпеки Riviera Blue та чорну обшивку стелі алькантарою — штучною замшею.

Салон спорткару обтягнутий чорною шкірою буйвола, а стеля обшита штучною замшею Фото: RM Sotheby's

Під виробленими на замовлення легкосплавними дисками кольору Matte Titanium заховані супорти карбоново-керамічної гальмівної системи.

Пробіг виставленої на аукціон автівки Porsche 911 становить менше, ніж 320 кілометрів. Його буде виставлено на аукціоні RM Sotheby's в Монтереї штату Каліфорнія у США 16 серпня.

Копію Porsche 911 виготовили в кольорі Riviera Blue Фото: RM Sotheby's

