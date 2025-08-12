Секрет под капотом: тюнингованный Porsche 911 продадут на аукционе за 3 млн долларов (фото)

Тюнингованный суперкар Porsche 911 выставлен на аукцион в США со стартовой ценой 2 800 000 — 3 400 000 долларов США. На первый взгляд, этот Porsche Ruf CTR Anniversary 2021 года выпуска ничем не примечателен, однако причина высокой цены кроется в 3,6-литровом двигателе.

На сайте аукционного дома RM Sotheby's отмечается, что эта машина была 25-й из 50-ти изготовленных. Спорткар в цвете Riviera Blue был изготовлен с уникальными характеристиками специально для рынка США.

Автомобиль оснащен 3,6-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом. Он способен выдавать 710 лошадиных сил и разгоняться от 0 до более 90 км/ч менее чем за 3,5 секунды. Максимально Porsche Ruf CTR Anniversary 2021 года может разогнаться до 360 км/ч. Авто имеет семиступенчатую механическую коробку передач.

Двигатель спорткара Porsche Ruf CTR Anniversary 2021 года выдает 710 лошадиных сил Фото: RM Sotheby’s

Спорткар ограниченной серии отличается усовершенствованным шасси из углеродного волокна с алюминиевыми подрамниками, имеет полностью интегрированный каркас безопасности, подвеску с толкателями и активными регулируемыми амортизаторами. Вес автомобиля с карбоновыми панелями кузова составляет около 1 200 кг.

В отделанном черной кожей буйвола с прострочкой салоне — только аналоговые приборы и минимум переключателей. В авто установлены пара фирменных сидений из кевлара и карбона с фиксированной спинкой.

Отмечается, что заказчик этого спорткара требовал все доступные варианты из углеродного волокна, а также всегда полезную систему подъема передней оси, легкие двери, спинки сидений Riviera Blue, ремни безопасности Riviera Blue и черную обшивку потолка алькантарой — искусственной замшей.

Салон спорткара обтянут черной кожей буйвола, а потолок обшит искусственной замшей Фото: RM Sotheby's

Под произведенными на заказ легкосплавными дисками цвета Matte Titanium спрятаны суппорты карбоново-керамической тормозной системы.

Пробег выставленного на аукцион Porsche 911 составляет менее 320 километров. Он будет выставлен на аукционе RM Sotheby's в Монтерее штата Калифорния в США 16 августа.

Porsche 911 изготовили в цвете Riviera Blue Фото: RM Sotheby's

Напомним, 16 июня Фокус писал, что на аукцион был выставлен спортивный универсал BMW M3 E46 2000 года, существующий в единственном экземпляре.

В мае аукционный дом RM Sotheby's выставил на аукцион коллекцию винтажных итальянских авто Alfa Romeo на более чем 4 миллиона долларов.