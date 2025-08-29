Як заощадити на заправці авто: 8 дієвих порад

Фахівці з особистих фінансів поділилися порадами, як зменшити витрати на пальне. Достатньо змінити кілька звичок і бути уважнішим під час вибору заправки.

Американське видання GOBankingRates розповіло про дієві способи економії на паливі. Експерти наголошують, що секрет полягає у кмітливості та правильному використанні доступних інструментів.

Бонусні програми

Одним із головних лайфхаків є поєднання вигідних цін на бензин із бонусними програмами банківських карток.

"Знайдіть заправку у вашому районі, яка постійно пропонує найнижчу ціну на пальне, а потім перевірте, чи є кредитна картка з винагородами за купівлю бензину", – пояснила генеральна директорка CFOKathy Кеті Гілкріст. Вона навела приклад однієї з мереж, де паливо дешевше і картка дає 4% кешбеку.

Подібної думки дотримується й адвокатка та фінансова експертка Еріка Куллберг. Вона радить водіям, які часто їздять, відкривати картки з підвищеним кешбеком саме на витрати на пальне. Це дозволить накопичені бонуси переводити безпосередньо на рахунок або погашати борг за карткою.

Подарункові сертифікати

Ще один варіант економії — подарункові сертифікати.

"Я люблю просити сертифікати на пальне як подарунок. Це може здатися банальним, але для людей із невеликим бюджетом це дуже практично", – розповіла Куллберг.

Програми лояльності

Не менш корисними є програми лояльності. Наприклад, у деяких компаніях можна заощаджувати від 5 до 20 центів на кожному галоні (2,18 грн за літр). Подібні бонуси пропонують і продуктові мережі — наприклад, одна з них дозволяє отримати знижку 20 центів на паливо після покупок у супермаркеті.

Цінові відмінності

Фахівці радять звертати увагу й на цінові відмінності навіть у межах одного бренду. Ціни можуть коливатися залежно від районів та транспортних вузлів. На АЗС із крамницями нерідко діють акційні знижки.

Вибір оптимального пального

Ще один спосіб – обрати правильне пальне для авто. Більшості машин вистачає звичайного бензину з октановим числом 87. Використання преміуму без потреби не лише марнотратство, а й втрата десятків доларів щомісяця. Досвідчені водії навіть змішують різні види бензину, щоб отримати необхідний октан і водночас заощадити.

Технічні моменти економії

Окремо експерти наголошують на технічних моментах. Низький тиск у шинах може зменшити економію палива на 9%. Тому перевіряти його варто щонайменше раз на місяць. Також не рекомендують прогрівати автомобіль перед поїздкою: сучасні авто краще "зігріваються" вже під час руху, а холостий хід лише витрачає пальне.

Фахівці підсумовують: регулярний моніторинг цін, використання бонусних програм і контроль технічного стану автомобіля допоможуть значно зменшити витрати на бензин.

