Зупинилися виробництво і продажі: хакери заблокували роботу Jaguar Land Rover

Із 1 вересня Jaguar Land Rover не випускає і не продає автомобілі. Причиною зупинки є масштабна хакерська атака.

Із наслідками злому британський автовиробник не може справитися понад два тижні. Скоріше за все, до 24 вересня виробництво та продаж авто не будуть відновлені, повідомляє видання Autocar.

Перші проблеми у Jaguar Land Rover зафіксували 1 вересня – офіційні дилери у Великій Британії не змогли реєструвати авто. Згодом зупинилося і виробництво автомобілів на всіх збиральних майданчиках концерну. Наступного дня довелося вимкнути усю комп’ютерну систему.

Зазвичай наслідки подібних хакерських атак ліквідовують доволі швидко, проте цього разу все виявилося значно складніше. Кожен день простою обходиться Jaguar Land Rover в 5 мільйонів фунтів стерлінгів ($6,8 мільйона).

Наразі більшість персоналу Jaguar Land Rover, а також чимало працівників компаній-постачальників запчастин у вимушених відпустках. Британський виробник веде переговори з урядом про виплату їм компенсації з бюджету подібного до тої, яка була під час пандемії Covid-19.

Відповідальність за хакерську атаку взяло на себе угрупування Scattered Lapsus$, проте свої мотиви зловмисники не пояснили. До речі, у травні ці хакери атакували рітейлера Marks & Spencer, що призвело до зупинки його роботи на 7 тижнів та збитку в 300 мільйонів фунтів стерлінгів ($409 млн).

