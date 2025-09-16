Остановились производство и продажи: хакеры заблокировали работу Jaguar Land Rover

С 1 сентября Jaguar Land Rover не выпускает и не продает автомобили. Причиной остановки является масштабная хакерская атака.

С последствиями взлома британский автопроизводитель не может справиться более двух недель. Скорее всего, до 24 сентября производство и продажи авто не будут возобновлены, сообщает издание Autocar.

Первые проблемы у Jaguar Land Rover зафиксировали 1 сентября — официальные дилеры в Великобритании не смогли регистрировать авто. Впоследствии остановилось и производство автомобилей на всех сборочных площадках концерна. На следующий день пришлось выключить всю компьютерную систему.

Обычно последствия подобных хакерских атак ликвидируют довольно быстро, однако на этот раз все оказалось значительно сложнее. Каждый день простоя обходится Jaguar Land Rover в 5 миллионов фунтов стерлингов ($6,8 миллиона).

Сейчас большинство персонала Jaguar Land Rover, а также многие работники компаний-поставщиков запчастей в вынужденных отпусках. Британский производитель ведет переговоры с правительством о выплате им компенсации из бюджета подобного той, которая была во время пандемии Covid-19.

Ответственность за хакерскую атаку взяла на себя группировка Scattered Lapsus$, однако свои мотивы злоумышленники не объяснили. Кстати, в мае эти хакеры атаковали ритейлера Marks & Spencer, что привело к остановке его работы на 7 недель и ущербу в 300 миллионов фунтов стерлингов ($409 млн).

