Море карбону і 900 сил: дебютував найпотужніший та найекстремальніший Bentley (фото)

Купе Bentley Continental GT отримало екстремальну модифікацію. Авто оснащене 900-сильною установкою і стартує до сотні за 2,9 с.

Тюнінг Bentley Continental GT виконало знамените німецьке ательє Brabus. Подробиці автомобіля розкрили на його офіційному сайті.

Проєкт назвали Brabus 900 Superblack. Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 900 сил потужність плагін-гібридної установки з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Піковий крутний момент зріс до 1100 Н∙м.

Авто оснащене 900-сильною установкою Фото: brabus.com

Динаміка Bentley Continental GT покращилася – розгін до 100 км/год займає 2,9 с. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на позначці 335 км/год. Крім того, встановили гучніший спортивний вихлоп і доопрацювали пневмопідвіску, а кліренс дещо занизили.

Відео дня

Важливо

Люксовий побратим Porsche Cayenne: яким буде перший електрокар Bentley (фото)

Відрізнити новий Bentley Continental GT Brabus можна за агресивнішими бамперами, карбоновими обвісом та дифузором. Крім того, встановили 22-дюймові диски Monoblock ZM PLATINUM EDITION із шинами розміром 275/35 ZR22 спереду та 315/30 ZR22 ззаду.

Салон оздобили дорогою шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Салон Bentley Continental GT оздобили дорогою перфорованою шкірою та карбоном, а педалі прикрасили металевими накладками. Пороги отримали підсвічування.

Між іншим, нещодавно Brabus випустив екстремальний 800-сильний кабріолет "Гелендваген".

Також Фокус розповідав про унікальний мотоцикл Brabus.