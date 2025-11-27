Люксовий побратим Porsche Cayenne: яким буде перший електрокар Bentley (фото)

У лінійці Bentley невдовзі з’явиться електричний кросовер. Розкішне авто отримає силову установку потужністю понад 1000 к. с., а його запас ходу перевищить 600 км.

Перший електромобіль Bentley дебютує в 2026 році та випускатиметься на головному підприємстві марки в містечку Крю. Цю інформацію підтвердив сайту Car Expert директор з комунікацій компанії Вейн Брюс.

Авто запозичить деталі дизайну в концепта Bentley EXP 15 Фото: Bentley

За його словами, електрокар буде середньорозмірним кросовером, який запозичить окремі деталі дизайну в концепта Bentley EXP 15. Із ним британська марка відкриє новий ринковий сегмент адже модель буде компактнішою за кросовер Bentley Bentayga.

Електрокросовер Bentley сягатиме до 5 м завдовжки. Його збудують на платформі PPE, отже модель буде побратимом новітнього електрокара Porsche Cayenne. Це значить, що новий електромобіль Bentley може отримати силові установки потужністю до 1150 к. с.

Батарея ємністю 108 кВт∙год забезпечить запас ходу понад 600 км. До того ж, 800-вольтна архітектура підтримуватиме швидку зарядку потужністю 350 кВт: це дозволить додати 160 км запасу ходу приблизно за 6-7 хвилин.

Салон оздоблять шкірою та деревом Фото: Bentley

Електрокар стане одним із найдешевших Bentley – коштуватиме на рівні базової версії Bentayga ($200 000). Утім, він збереже розкішний салон, оздоблений шкірою і деревом. Також на всю ширину передньої панелі встановлять вузький дисплей.

