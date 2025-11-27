Люксовый собрат Porsche Cayenne: каким будет первый электрокар Bentley (фото)

В линейке Bentley вскоре появится электрический кроссовер. Роскошное авто получит силовую установку мощностью более 1000 л.с., а его запас хода превысит 600 км.

Первый электромобиль Bentley дебютирует в 2026 году и будет выпускаться на главном предприятии марки в городке Крю. Эту информацию подтвердил сайту Car Expert директор по коммуникациям компании Уэйн Брюс.

Авто позаимствует детали дизайна у концепта Bentley EXP 15 концепта Bentley EXP 15 Фото: Bentley

По его словам, электрокар будет среднеразмерным кроссовером, который позаимствует отдельные детали дизайна у концепта Bentley EXP 15. С ним британская марка откроет новый рыночный сегмент ведь модель будет компактнее кроссовера Bentley Bentayga.

Важно

Представлен самый экстремальный Bentley с "дьявольской" мощностью (фото)

Электрокроссовер Bentley будет достигать 5 м в длину. Его построят на платформе PPE, так что модель будет собратом новейшего электрокара Porsche Cayenne. Это значит, что новый электромобиль Bentley может получить силовые установки мощностью до 1150 л. с.

Відео дня

Батарея емкостью 108 кВт∙ч обеспечит запас хода более 600 км. К тому же, 800-вольтная архитектура будет поддерживать быструю зарядку мощностью 350 кВт: это позволит добавить 160 км запаса хода примерно за 6-7 минут.

Салон отделают кожей и деревом Фото: Bentley

Электрокар станет одним из самых дешевых Bentley — будет стоить на уровне базовой версии Bentayga ($200 000). Впрочем, он сохранит роскошный салон, отделанный кожей и деревом. Также на всю ширину передней панели установят узкий дисплей.

Кстати, недавно Фокус познакомился с новейшим электрическим "Гелендвагеном".

Также мы рассказывали о лимитированном электрическом Hummer на 830 сил в Киеве.