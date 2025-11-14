Представлен самый экстремальный Bentley с "дьявольской" мощностью (фото)

Линейку Bentley Continental GT пополнила заряженная модификация Supersports. Роскошное купе облегчили сразу на 500 кг и превратили в экстремальный трековый спорткар.

Новый Bentley Continental GT Supersports посвящен 100-летию заряженной модели, ведь подобные версии выпускаются с 1925 года. Всего изготовят всего 500 таких купе и начнут поставлять покупателям в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт Bentley.

Авто получило спойлер и титановый выхлоп Фото: Bentley

Главное отличие версии Supersports от стандартного купе Bentley Continental GT — отсутствие гибридной установки. Это (а также карбоновая крыша и отказ от задних сидений) позволило уменьшить массу авто сразу на полтонны. Купе весит менее 2000 кг и является самым легким современным Bentley.

Разгон до сотни занимает 3,7 с Фото: Bentley

Без электромотора 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает "дьявольские" 666 л. с. и 800 Н∙м. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. Также установили титановый выхлоп Akrapovic.

К тому же, купе Bentley Continental Supersports — единственная заднеприводная версия модели. Спорткар получил самоблокирующийся дифференциал, активные стабилизаторы и карбоново-керамические диски диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади.

В салоне установили спортивные кресла, а задние сиденья убрали Фото: Bentley

Отличить новый Bentley Continental GT Supersports можно по более агрессивным бамперам, расширенным крыльям, обвесу, заостренному спойлеру и диффузору. В конструкции стало больше карбона Также установили 22-дюймовые кованые диски, а в салоне появились спортивные кресла.

