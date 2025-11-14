Представлено найекстремальніший Bentley з "диявольською" потужністю (фото)

Лінійку Bentley Continental GT поповнила заряджена модифікація Supersports. Розкішне купе полегшили одразу на 500 кг і перетворили на екстремальний трековий спорткар.

Новий Bentley Continental GT Supersports присвячений 100-річчю зарядженої моделі, адже подібні версії випускають із 1925 року. Усього виготовлять лише 500 таких купе і почнуть постачати покупцям у четвертому кварталі 2026 року. Про це повідомляє офіційний сайт Bentley.

Авто отримало спойлер та титановий вихлоп Фото: Bentley

Головна відмінність версії Supersports від стандартного купе Bentley Continental GT — відсутність гібридної установки. Це (а також карбоновий дах та відмова від задніх сидінь) дозволило зменшити масу авто одразу на пів тонни. Купе важить менш ніж 2000 кг і є найлегшим сучасним Bentley.

Роззгін до сотні займає 3,7 с Фото: Bentley

Без електромотора 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває "диявольські" 666 к. с. та 800 Н∙м. Із 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 310 км/год. Також встановили титановий вихлоп Akrapovic.

До того ж, купе Bentley Continental Supersports – єдина задньопривідна версія моделі. Спорткар отримав самоблокувальний диференціал , активні стабілізатори та карбоново-керамічні диски діаметром 440 мм спереду та 410 мм ззаду.

У салоні встановили спортивні крісла, а задні сидіння прибрали Фото: Bentley

Відрізнити новий Bentley Continental GT Supersports можна за агресивнішими бамперами, розширеними крилами, обвісом, загостреним спойлером і дифузором. У конструкції стало більше карбону Також встановили 22-дюймові ковані диски, а в салоні з’явилися спортивні крісла.

