iPhone замість ключа: як за допомогою смартфона можна відчинити та запустити авто

Власники iPhone тепер можуть перетворити свій смартфон на справжній цифровий ключ від автомобіля, повністю відмовившись від звичних фізичних брелоків. Застосунок Apple Wallet, який багато хто використовує лише для безконтактних платежів, тепер дозволяє не лише відкривати та блокувати двері авто, а й запускати двигун.

Як повідомляє американський онлайн-ресурс SlashGear, за роботу цифрового ключа відповідає технологія NFC (зв’язок ближнього поля), яка вже багато років присутня у смартфонах та побутовій електроніці. Багато користувачів щодня користуються NFC, навіть не замислюючись про це — наприклад, під час оплати покупок одним дотиком. У випадку автомобілів ця технологія дозволяє iPhone або Apple Watch стати безпечним і зручним інструментом для керування замками та запуском авто.

Функція цифрового ключа доступна власникам iPhone XS та новіших моделей, проте для її роботи необхідно, щоб сам автомобіль підтримував цю опцію. Станом на кінець 2025 року серед автовиробників, які дозволяють використовувати смартфон як ключ, є Chevrolet, GMC, Porsche, Cadillac, Audi, BMW та Hyundai. Apple рекомендує перевіряти сумісність свого автомобіля безпосередньо у виробника або в офіційного дилера, адже навіть у межах одного бренду не всі моделі підтримують цю функцію.

Як налаштувати цифровий ключ

Налаштування цифрового ключа досить просте, але трохи відрізняється залежно від марки та моделі авто. Зазвичай користувач повинен зайти в меню налаштувань ключа на дисплеї автомобіля та виконати покрокові інструкції. На одному з етапів iPhone потрібно піднести до зчитувача ключів, після чого NFC встановлює захищене з’єднання. Після цього смартфон можна використовувати для відмикання та замикання дверей, а також для запуску двигуна — і все це без фізичного ключа.

Способи користування цифровим ключем залежать від конкретної моделі авто. У більшості сучасних автомобілів підтримується пасивний доступ: машина автоматично відмикається, коли власник наближається до неї з iPhone, і блокується, коли він відходить. Телефон не потрібно діставати з кишені, а статус замикання можна перевірити через додаток Wallet. Для пасивного доступу необхідний iPhone 11 або новіший, тоді як моделі iPhone SE та 16e цю функцію не підтримують.

У деяких авто цифровий ключ працює лише за принципом близькості: щоб відчинити або замкнути двері, телефон потрібно піднести до ручки, а для запуску двигуна — до спеціального сенсора всередині салону. Натомість інші моделі дозволяють дистанційно керувати замками через Bluetooth.

Також видання зазначає, що при додаванні цифрового ключа активується експрес-режим, який дозволяє використовувати iPhone для відмикання та замикання авто без підтвердження через Face ID або Touch ID.

Власники Apple Watch Series 5 і новіших моделей отримують автоматичну можливість використовувати годинник як цифровий ключ через NFC. Достатньо піднести Apple Watch до дверей або зчитувача ключів, щоб відкрити авто або запустити двигун. Для пасивного доступу потрібен Apple Watch Series 6 або новіший. Якщо функція не активувалася автоматично, її можна додати вручну через додаток Apple Watch на iPhone у розділі Wallet & Apple Pay.

Ба більше, Apple Wallet дозволяє ділитися цифровим ключем із довіреними людьми, наприклад членами родини або друзями. Для цього їм надсилається одноразовий код активації, після введення якого ключ з’являється на їхньому iPhone. Власник може керувати рівнем доступу та правами використання прямо в додатку.

Додатково передбачено режим резервного живлення, який дозволяє відмикати авто навіть у разі повного розряду iPhone, якщо експрес-режим увімкнено. Також експерти зауважують, що ця функція не працює, якщо телефон вимкнено вручну. У разі втрати або крадіжки пристрою всі цифрові ключі автоматично відв’язуються.

