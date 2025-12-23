iPhone вместо ключа: как с помощью смартфона можно открыть и запустить авто

Владельцы iPhone теперь могут превратить свой смартфон в настоящий цифровой ключ от автомобиля, полностью отказавшись от привычных физических брелоков. Приложение Apple Wallet, которое многие используют только для бесконтактных платежей, теперь позволяет не только открывать и блокировать двери авто, но и запускать двигатель.

Как сообщает американский онлайн-ресурс SlashGear, за работу цифрового ключа отвечает технология NFC (связь ближнего поля), которая уже много лет присутствует в смартфонах и бытовой электронике. Многие пользователи ежедневно пользуются NFC, даже не задумываясь об этом — например, при оплате покупок одним касанием. В случае автомобилей эта технология позволяет iPhone или Apple Watch стать безопасным и удобным инструментом для управления замками и запуском авто.

Функция цифрового ключа доступна владельцам iPhone XS и более новых моделей, однако для ее работы необходимо, чтобы сам автомобиль поддерживал эту опцию. По состоянию на конец 2025 года среди автопроизводителей, которые позволяют использовать смартфон как ключ, есть Chevrolet, GMC, Porsche, Cadillac, Audi, BMW и Hyundai. Apple рекомендует проверять совместимость своего автомобиля непосредственно у производителя или у официального дилера, ведь даже в пределах одного бренда не все модели поддерживают эту функцию.

Как настроить цифровой ключ

Настройка цифрового ключа достаточно проста, но немного отличается в зависимости от марки и модели авто. Обычно пользователь должен зайти в меню настроек ключа на дисплее автомобиля и выполнить пошаговые инструкции. На одном из этапов iPhone нужно поднести к считывателю ключей, после чего NFC устанавливает защищенное соединение. После этого смартфон можно использовать для отпирания и запирания дверей, а также для запуска двигателя — и все это без физического ключа.

Способы пользования цифровым ключом зависят от конкретной модели авто. В большинстве современных автомобилей поддерживается пассивный доступ: машина автоматически отпирается, когда владелец приближается к ней с iPhone, и блокируется, когда он отходит. Телефон не нужно доставать из кармана, а статус запирания можно проверить через приложение Wallet. Для пассивного доступа необходим iPhone 11 или новее, тогда как модели iPhone SE и 16e эту функцию не поддерживают.

В некоторых авто цифровой ключ работает только по принципу близости: чтобы открыть или запереть дверь, телефон нужно поднести к ручке, а для запуска двигателя — к специальному сенсору внутри салона. Зато другие модели позволяют дистанционно управлять замками через Bluetooth.

Также издание отмечает, что при добавлении цифрового ключа активируется экспресс-режим, который позволяет использовать iPhone для отпирания и запирания авто без подтверждения через Face ID или Touch ID.

Владельцы Apple Watch Series 5 и более новых моделей получают автоматическую возможность использовать часы как цифровой ключ через NFC. Достаточно поднести Apple Watch к двери или считывателю ключей, чтобы открыть авто или запустить двигатель. Для пассивного доступа нужен Apple Watch Series 6 или новее. Если функция не активировалась автоматически, её можно добавить вручную через приложение Apple Watch на iPhone в разделе Wallet & Apple Pay.

Более того, Apple Wallet позволяет делиться цифровым ключом с доверенными людьми, например членами семьи или друзьями. Для этого им присылается одноразовый код активации, после введения которого ключ появляется на их iPhone. Владелец может управлять уровнем доступа и правами использования прямо в приложении.

Дополнительно предусмотрен режим резервного питания, который позволяет отключать авто даже в случае полного разряда iPhone, если экспресс-режим включен. Также эксперты отмечают, что эта функция не работает, если телефон выключен вручную. В случае потери или кражи устройства все цифровые ключи автоматически отвязываются.

