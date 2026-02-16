Мініатюрну японську вантажівку перетворили на доступний чотиримісний автодім (фото)
Daihatsu Hijet став основою для цікавого проєкту. Мініатюрну вантажівку переробили на оригінальний автодім.
Автодім Daihatsu Hijet створила японська компанія Direst Cars. Про проєкт розповіли на її сторінці в Instagram.
Компактний вантажний Daihatsu Hijet завдовжки 3,4 м оснащений скромним 660-кубовим мотором на 64 к. с. Він може бути оснащеним механічною КПП або варіатором, а за доплату доступний повний привід.
Дім на колесах пропонують у двох варіантах – стандартний міський PLAT за 4,39 млн єн ($28 000) та позашляховий Dune Rover за 5,98 млн єн ($38 100) із металевим обвісом, додатковою оптикою та оздобленням "Раптором".
Вантажівка отримала жилий модуль, доступ до якого відбувається через двері ззаду, доповнені підніжками з електроприводом.
Інтер'єр будинку на колесах розрахований на чотирьох осіб. Два дивани розкладаються у двоспальне ліжко, ще два місця передбачені над кабіною.Важливо
Крім того, встановили розкладний стіл та численні шафи. З’явилися телевізор та потужний кондиціонер. На кухні є мікрохвильова піч, раковина та холодильник.
Електрообладнання живиться від літій-іонного акумулятора ємністю 100 А∙год. У якості опції пропонують ще одну таку батарею та сонячні панелі на даху.
До речі, нещодавно дебютував недорогий електричний автодім Kia.
Також Фокус писав про розкішний позашляховий автодім за $1,5 мільйона.