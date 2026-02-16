Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Мініатюрну японську вантажівку перетворили на доступний чотиримісний автодім (фото)

автодім Daihatsu
Автодім збудували на базі мініатюрного Daihatsu Hijet

Daihatsu Hijet став основою для цікавого проєкту. Мініатюрну вантажівку переробили на оригінальний автодім.

Автодім Daihatsu Hijet створила японська компанія Direst Cars. Про проєкт розповіли на її сторінці в Instagram.

Daihatsu Hijet PLAT
Daihatsu Hijet PLAT

Компактний вантажний Daihatsu Hijet завдовжки 3,4 м оснащений скромним 660-кубовим мотором на 64 к. с. Він може бути оснащеним механічною КПП або варіатором, а за доплату доступний повний привід.

Daihatsu Hijet Dune Rover
Daihatsu Hijet Dune Rover

Дім на колесах пропонують у двох варіантах – стандартний міський PLAT за 4,39 млн єн ($28 000) та позашляховий Dune Rover за 5,98 млн єн ($38 100) із металевим обвісом, додатковою оптикою та оздобленням "Раптором".

Вантажівка отримала жилий модуль, доступ до якого відбувається через двері ззаду, доповнені підніжками з електроприводом.

Відео дня
автодім Daihatsu Hijet
Автодім розрахований на чотири особи

Інтер'єр будинку на колесах розрахований на чотирьох осіб. Два дивани розкладаються у двоспальне ліжко, ще два місця передбачені над кабіною.

Важливо
Mercedes Sprinter перетворили на креативний автодім у психоделічному стилі (відео)
Mercedes Sprinter перетворили на креативний автодім у психоделічному стилі (відео)

Крім того, встановили розкладний стіл та численні шафи. З’явилися телевізор та потужний кондиціонер. На кухні є мікрохвильова піч, раковина та холодильник.

автодім кухня
Усередині є невелика кухня

Електрообладнання живиться від літій-іонного акумулятора ємністю 100 А∙год. У якості опції пропонують ще одну таку батарею та сонячні панелі на даху.

До речі, нещодавно дебютував недорогий електричний автодім Kia.

Також Фокус писав про розкішний позашляховий автодім за $1,5 мільйона.