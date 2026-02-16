Миниатюрный японский грузовик превратили в доступный четырехместный автодом (фото)

Daihatsu Hijet стал основой для интересного проекта. Миниатюрный грузовик переделали в оригинальный автодом.

Автодом Daihatsu Hijet создала японская компания Direst Cars. О проекте рассказали на ее странице в Instagram.

Daihatsu Hijet PLAT

Компактный грузовой Daihatsu Hijet длиной 3,4 м оснащен скромным 660-кубовым мотором на 64 л. с. Он может быть оснащен механической КПП или вариатором, а за доплату доступен полный привод.

Daihatsu Hijet Dune Rover

Дом на колесах предлагают в двух вариантах — стандартный городской PLAT за 4,39 млн иен ($28 000) и внедорожный Dune Rover за 5,98 млн иен ($38 100) с металлическим обвесом, дополнительной оптикой и отделкой "Раптором".

Грузовик получил жилой модуль, доступ к которому происходит через дверь сзади, дополненную подножками с электроприводом.

Автодом рассчитан на четыре человека

Интерьер дома на колесах рассчитан на четырех человек. Два дивана раскладываются в двуспальную кровать, еще два места предусмотрены над кабиной.

Кроме того, установили раскладной стол и многочисленные шкафы. Появились телевизор и мощный кондиционер. На кухне есть микроволновая печь, раковина и холодильник.

Внутри есть небольшая кухня

Электрооборудование питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 100 А∙ч. В качестве опции предлагают еще одну такую батарею и солнечные панели на крыше.

