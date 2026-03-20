Менший за Skoda Fabia: в Японії випустили мініатюрний дім на колесах за $23 700 (відео)

Компактну вантажівку Daihatsu Hijet перетворили на затишний автодім Star Happy 1. Усередині є спальні місця, кухня, умивальник і стіл.

Дім на колесах Daihatsu Hijet випускає японська компанія JP Star із 2022 року, а нещодавно представила оновлену його версію. Про неї розповіли на сайті Autoevolution.

Автодім Daihatsu Hijet Star Happy 1 сягає лише 3,6 м завдовжки, тобто він менший за Skoda Fabia, Mini Cooper чи Citroen C3. Він оснащений скромним 660-кубовим турбомотором потужністю 64 к. с. та повним приводом. Ціна складає від 23 700 до 37 000 доларів.

Попри компактні розміри, дім на колесах розрахований на чотирьох осіб. Над водійською кабіною обладнали двоспальне ліжко, також є розкладний диван.

Важливо

Крім того, усередині є складний стіл, шафи та шухляди. Знайшлося і місце для маленької кухні із раковиною, холодильником та мікрохвильовою піччю. А от плита, телевізор, кондиціонер та автономний обігрівач у базовій версії Star Happy 1 є додатковими опціями.

Відео дня

Daihatsu Hijet Star Happy 1 оснащений 660кубовим турбомотором Фото: скриншот / YouTube Дім на колесах розрахований на чотирьох осіб Фото: скриншот / YouTube Над кабіною водія встановили двоспальне ліжко Фото: скриншот / YouTube На кухні є раковина Фото: скриншот / YouTube Столик можна скласти Фото: скриншот / YouTube

Автодім оснащений 24-літровим баком для води та 14-літровою ємністю для відходів. Для живлення електрообладнання можна замовити додаткову батарею на 400 А∙год і сонячні панелі на дах.

