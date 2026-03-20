Меньше Skoda Fabia: в Японии выпустили миниатюрный дом на колесах за $23 700 (видео)

Компактный грузовик Daihatsu Hijet превратили в уютный автодом Star Happy 1. Внутри есть спальные места, кухня, умывальник и стол.

Дом на колесах Daihatsu Hijet выпускается японской компанией JP Star с 2022 года, а недавно представила обновленную его версию. О ней рассказали на сайте Autoevolution.

Автодом Daihatsu Hijet Star Happy 1 достигает всего 3,6 м в длину, то есть он меньше Skoda Fabia, Mini Cooper или Citroen C3. Он оснащен скромным 660-кубовым турбомотором мощностью 64 л. с. и полным приводом. Цена составляет от 23 700 до 37 000 долларов.

Несмотря на компактные размеры, дом на колесах рассчитан на четырех человек. Над водительской кабиной оборудовали двуспальную кровать, также есть раскладной диван.

Кроме того, внутри есть складной стол, шкафы и ящики. Нашлось и место для маленькой кухни с раковиной, холодильником и микроволновой печью. А вот плита, телевизор, кондиционер и автономный обогреватель в базовой версии Star Happy 1 являются дополнительными опциями.

Daihatsu Hijet Star Happy 1 оснащен 660кубовым турбомотором Фото: скриншот / YouTube Дом на колесах рассчитан на четырех человек Фото: скриншот / YouTube Над кабиной водителя установили двуспальную кровать Фото: скриншот / YouTube На кухне есть раковина Фото: скриншот / YouTube Столик можно сложить Фото: скриншот / YouTube

Автодом оснащен 24-литровым баком для воды и 14-литровой емкостью для отходов. Для питания электрооборудования можно заказать дополнительную батарею на 400 А∙ч и солнечные панели на крышу.

