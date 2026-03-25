Штрафи за паркування будуть доступні в "Дії" та кабінеті водія: у яких містах це працює

У МВС повідомили, що штрафи за порушення правил паркування відтепер будуть відображатися в Електронному кабінеті водія та застосунку "Дія".

Там же можна буде побачити статус їхньої оплати. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він наголосив, що раніше в цифрових системах були лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Тож повідомлення про постанови інспекторів з паркування не надходили, через що люди могли пропустити строки оплати.

Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

"Далі — більше міст. Продовжуємо цифровізацію сервісів МВС, щоб кожен громадянин мав зручний, прозорий, швидкий і захищений доступ до державних послуг", — наголосив Клименко.

