Штрафы за парковку будут доступны в "Дії" и кабинете водителя: в каких городах это работает

В МВД сообщили, что штрафы за нарушение правил парковки отныне будут отображаться в Электронном кабинете водителя и приложении "Дія".

Там же можно будет увидеть статус их оплаты. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что ранее в цифровых системах были только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Поэтому сообщения о постановлениях инспекторов по парковке не поступали, из-за чего люди могли пропустить сроки оплаты.

Сервис уже работает в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

"Дальше — больше городов. Продолжаем цифровизацию сервисов МВД, чтобы каждый гражданин имел удобный, прозрачный, быстрый и защищенный доступ к государственным услугам", — подчеркнул Клименко.

