Завширшки з мотоцикл: у США створили надзвичайно вузьке авто (відео)

Американець створив автомобіль завширшки менш ніж метр. Машина цілком легальна та їздить містом.

Найвужче авто в США — творіння команди блогера Тайлера Фівера. Про його побудову та експлуатацію він розповів у відео на своєму Youtube-каналі Prop Department.

Екстравагантний проєкт втілили у життя за два тижні. Донором став компактний хетчбек Ford Festiva 1988 року — північноамериканська версія Mazda 121.

Автомобіль розрізали поздовжньо та вийняли центральну його частину. Точну ширину не повідомляють, проте відомо, що вона менша, ніж 1 метр, адже на відео видно, що авто проїжджає у двері будинку завширшки 90 см.

Найдешевший кросовер Toyota за $12 000 схрестили з Land Cruiser (фото, відео)

Тепер Ford Festiva двомісний, причому єдиний пасажир сидить за водієм — як на мотоциклі. Довелося навіть обрізати кермо, оскільки воно виявилося занадто широким.

Авто експлуатується на звичайних дорогах Фото: скриншот / YouTube

Разом із тим, двері, оптика та звуковий сигнал залишилися стандартними. Підвіску та гальма також залишили.

Оскільки бензиновий двигун у Ford Festiva вже не помістився, то встановили невеликий електромотор. Його, а також знімну батарею, запозичили в електробайка.

Авто зберегло реєстрацію та страховий поліс. Попри те, що воно не надто стійке, Тайлер Фівер не боїться їздити на ньому по місту.

Примітно, що це не найвужче авто у світі, адже в Італії раніше у подібний спосіб створили FIAT завширшки лише 50 см.

Також Фокус розповідав, що спортивний Ford 30-х повернули у виробництво.