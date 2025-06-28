Ширина — 50 см: в Італії створили найвужче авто у світі (фото, відео)

В Італії на зльоті власників FIAT Panda представили оригінальний автомобіль. Його ширина становить лише 50 см.

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Незвичний FIAT Panda претендує на звання найвужчого авто у світі і його творець збирається звернутися до представників Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Дивний тюнінг FIAT Panda першого покоління виконав 30-річний Андреа Марацці з передмістя Мілана, який працює на автозвалищі. Своє творіння він вирішив презентувати на щорічному автошоу Pandindo в Павії, яке збирає власників FIAT Panda.

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Андреа Марацці розрізав компактний хетчбек та прибрав центральну частину, фактично зваривши між собою дві боковини. Автомобіль залишився чотириколісним, але його колія надзвичайно вузька. Фари, вказівники поворотів та внутрішнє оздоблення залишилися рідними.

Ширина авто складає лише 50 см Фото: скриншот / YouTube

Салон FIAT Panda італієць приміряв під себе: його ширина складає лише 30 см. Довелося встановити компактне кермо від гольф-кара та дуже вузькі крісла. Авто стало двомісним – пасажир може сісти за водієм. Залишилися педаль газу та частина оригінальної панелі приладів, а от для гальмування є важіль під сидінням.

У салоні встановили кермо від гольф-кара Фото: скриншот / YouTube

До того ж, FIAT Panda тепер є електромобілем. Його оснастили компактним 24-вольтним мотором в одному із задніх коліс (у другому колесі залишили гальмо). Максимальна швидкість становить 15 км/год. Машина повністю функціональна – їздить вперед та заднім ходом, гальмує і повертає.

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