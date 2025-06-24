Лімузин-кабріолет: представлено найоригінальніший Renault Kangoo (фото)

Renault Kangoo Express отримав дуже нестандартну модифікацію. Фургон перетворили на подовжений лімузин без даху.

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Оригінальний тюнінг Renault Kangoo Express виконали в аргентинському підрозділі автовиробника. Проєкт присвятили 50-річчю Renault Argentina та назвали Kangoo Limo. Про це повідомляє сайт Carscoops.

За основу взяли пасажирський мінівен Renault Kangoo Express (в Україні він продається як Renault Express). На заводі Renault автомобілю зрізали дах та додали вставку між дверима.

Авто розраховане на 10 осіб Фото: Renault

Таким чином вийшов лімузин-кабріолет завдовжки приблизно 6 метрів. До того ж, автомобіль отримав забарвлення в кольорах аргентинського прапора із логотипами Renault.

Збільшені розміри дозволили встановити в салоні чотири ряди сидінь. Таким чином новий Renault Kangoo Limo може вмістити 10 осіб – водія та 9 пасажирів.

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Наразі не відомо, який двигун отримав лімузин Renault. Наразі серійну модель комплектують із 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к. с. та 1,5-літровим 95-сильним турбодизелем. Кабріолет Renault Kangoo Limo залишиться в єдиному екземплярі. Лімузин використовуватимуть для екскурсій на аргентинський завод Renault.

Між іншим, нещодавно доступний електрокросовер Renault перетворили на рятувальне авто із дроном на даху.

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