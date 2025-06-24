Лимузин-кабриолет: представлен самый оригинальный Renault Kangoo (фото)

Renault Kangoo Express получил очень нестандартную модификацию. Фургон превратили в удлиненный лимузин без крыши.

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Оригинальный тюнинг Renault Kangoo Express выполнили в аргентинском подразделении автопроизводителя. Проект посвятили 50-летию Renault Argentina и назвали Kangoo Limo. Об этом сообщает сайт Carscoops.

За основу взяли пассажирский минивэн Renault Kangoo Express (в Украине он продается как Renault Express). На заводе Renault автомобилю срезали крышу и добавили вставку между дверями.

Авто рассчитано на 10 человек Фото: Renault

Таким образом получился лимузин-кабриолет длиной примерно 6 метров. К тому же, автомобиль получил окраску в цветах аргентинского флага с логотипами Renault.

Увеличенные размеры позволили установить в салоне четыре ряда сидений. Таким образом новый Renault Kangoo Limo может вместить 10 человек — водителя и 9 пассажиров.

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Пока не известно, какой двигатель получил лимузин Renault. На данный момент серийная модель комплектуется с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с. и 1,5-литровым 95-сильным турбодизелем. Кабриолет Renault Kangoo Limo останется в единственном экземпляре. Лимузин будут использовать для экскурсий на аргентинский завод Renault.

Между прочим, недавно доступный электрокроссовер Renault превратили в спасательное авто с дроном на крыше.

Также Фокус писал о необычном лимузине Rolls-Royce с золотым унитазом в салоне.