Пролетів 20 метрів: китайці "впустили" з висоти люксовий кросовер (відео)

Компанія Dongfeng Voyah офіційно представила свій новітній флагман, Taishan (Titan) X8, великий п'ятимісний кросовер.

Нова модель доступна в п'яти варіантах комплектації за ціною від 292 900 юанів ($43 100) до 379 900 юанів ($55 900), повідомляє СarNewsChina.com.

Перед тим, як вийти на ринок, авто пройшло дуже суворі тестові випробування, під час яких перевіряли жорсткість конструкції (наприклад, фізичним впливом на деталі інтер'єру), а також роботу силової установки та адаптивної підвіски в умовах сильних морозів.

Щоб перевірити міцність кузова, кросовер відправили в стрибок з висоти 2,5 метра на швидкості понад 100 км/год. Дальність польоту становила 20 метрів, а сила удару досягла 23 тонн.

Стрибок Taishan X8 не обійшовся без наслідків

Випробування також включали зимові тести на витривалість, краш-тести і блогерські перевірки на міцність конструкцій салону

Тести Taishan X8 в умовах бездоріжжя

Taishan X8 має схожий дизайн зі своїм більшим шестимісним побратимом, Taishan. Автомобіль уже продемонстрував свою популярність на ринку, отримавши 20 000 замовлень за 20 годин після початку попередніх продажів.

Екстер'єр і габарити

Taishan X8 виглядає переконливо завдяки новій активній решітці радіатора з вбудованим підсвічуванням. Він оснащений інтелектуальними проекційними фарами DLP і затемненим переднім бампером.

Збоку кросовер має приховані дверні ручки, електричні бічні підніжки та 21-дюймові колеса в парі з червоними гальмівними супортами. Довжина автомобіля становить 5200 мм, ширина — 2025 мм, висота — 1814 мм, а колісна база — 3090 мм.

Задня частина вирізняється наскрізними задніми ліхтарями типу "Galaxy" з підсвічуваним логотипом Voyah.

Voyah Taishan X8 Фото: Dongfeng

Салон

Усередині Taishan X8 встановлена система HarmonySpace 5.2 і голосова система MOLA. Приладова панель оснащена двома 15,6-дюймовими інтелектуальними екранами Huawei, 10,25-дюймовою панеллю приладів і величезним 55-дюймовим AR-HUD.

Другий ряд укомплектований двома електричними сидіннями з функцією нульової гравітації та механічним масажем. Пасажири на задніх сидіннях також можуть скористатися 21,4-дюймовим стельовим екраном високої чіткості 3K і аудіосистемою Voyah з 29 динаміками.

Додаткові зручності включають 13-літровий інтелектуальний холодильник і багажне відділення, об'єм якого збільшується з 1148 л до 2361 л при складених задніх сидіннях. Фірмова фішка моделі — трансформація заднього ряду в повноцінне ліжко.

Комплекс датчиків Taishan X8 містить 896-лінійний двоканальний оптичний LiDAR від Huawei. Це обладнання підтримує систему ADS Huawei Qiankun, забезпечуючи високий рівень допомоги водієві.

Автомобіль Taishan X8 побудований на високовольтній архітектурі 800 В, що підтримує швидку зарядку 5C. Він пропонується як у версії з гібридом, що підключається (PHEV), так і у версії з електричним двигуном (BEV)

Версія PHEV

Використовує двигун 1.5T потужністю 110 кВт. Двомоторна система пропонує два рівні потужності з сумарною вихідною потужністю 637 к.с. або 657 к.с. Топова версія PHEV розганяється від 0 до 100 км/год за 5,5 секунди і забезпечує сумарний запас ходу CLTC до 1506 км.

Усередині автомобіль буквально напханий технологіями для підвищеного рівня комфорту

Версія BEV

Оснащена двома двигунами потужністю 175 кВт (235 к.с.) і 300 кВт (402 к.с.), що в сумі становить 637 к.с. Він пропонує запас ходу за технологією CLTC до 727 км, при цьому зарядка від 20% до 80% займає 10 хвилин.

Шасі та керованість

Створений на платформі Voyah Qingyun Platform 2.0, кросовер має незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях спереду та п'ятиважільну ззаду. Він оснащений трикамерною пневматичною підвіскою і системою амортизації EDC "Magic Carpet", що забезпечує регулювання висоти на 105 мм.

Автомобіль має 16-градусне двостороннє рульове управління задніми колесами, що забезпечує мінімальний радіус повороту 5,4 метра і дає змогу виконувати маневри "крабової ходи".

Перші офіційні фото Voyah Taishan з'явилися у вересні минулого року. Конкурентами моделі стануть кросовери Zeekr 9X і Huawei Aito M9.

