Пролетел 20 метров: китайцы "уронили" с высоты люксовый кроссовер (видео)

Компания Dongfeng Voyah официально представила свой новейший флагман, Taishan (Titan) X8, большой пятиместный кроссовер.

Новая модель доступна в пяти вариантах комплектации по цене от 292 900 юаней ($43 100) до 379 900 юаней ($55 900), сообщает СarNewsChina.com.

Перед тем, как выйти на рынок, авто прошло очень суровые тестовые испытания, в ходе которых проверялись жесткость конструкции (например, физическим воздействием на детали интерьера), а также работа силовой установки и адаптивной подвески в условиях сильных морозов.

Чтобы проверить прочность кузова, кроссовер отправили в прыжок с высоты 2,5 метра на скорости свыше 100 км/ч. Дальность полета составила 20 метров, а сила удара достигла 23 тонн.

Прыжок Taishan X8 не обошелся без последствий

Испытания также включали зимние тесты на выносливость, краш-тесты и блогерские проверки на прочность конструкций салона

Тесты Taishan X8 в условиях бездорожья

Taishan X8 имеет схожий дизайн со своим более крупным шестиместным собратом, Taishan. Автомобиль уже продемонстрировал свою популярность на рынке, получив 20 000 заказов за 20 часов после начала предварительных продаж.

Экстерьер и габариты

Taishan X8 выглядит внушительно благодаря новой активной решетке радиатора со встроенной подсветкой. Он оснащен интеллектуальными проекционными фарами DLP и затемненным передним бампером.

Сбоку кроссовер имеет скрытые дверные ручки, электрические боковые подножки и 21-дюймовые колеса в паре с красными тормозными суппортами. Длина автомобиля составляет 5200 мм, ширина — 2025 мм, высота — 1814 мм, а колесная база — 3090 мм.

Задняя часть отличается сквозными задними фонарями типа "Galaxy" с подсвечиваемым логотипом Voyah.

Voyah Taishan X8 Фото: Dongfeng

Салон

Внутри Taishan X8 установлена ​​система HarmonySpace 5.2 и голосовая система MOLA. Приборная панель оснащена двумя 15,6-дюймовыми интеллектуальными экранами Huawei, 10,25-дюймовой приборной панелью и огромным 55-дюймовым AR-HUD.

Второй ряд укомплектован двумя электрическими сиденьями с функцией нулевой гравитации и механическим массажем. Пассажиры на задних сиденьях также могут воспользоваться 21,4-дюймовым потолочным экраном высокой четкости 3K и аудиосистемой Voyah с 29 динамиками.

Дополнительные удобства включают 13-литровый интеллектуальный холодильник и багажное отделение, объем которого увеличивается со 1148 л до 2361 л при сложенных задних сиденьях. Фирменная фишка модели — трансформация заднего ряда в полноценную кровать.

Комплекс датчиков Taishan X8 включает в себя 896-линейный двухканальный оптический LiDAR от Huawei. Это оборудование поддерживает систему ADS Huawei Qiankun, обеспечивая высокий уровень помощи водителю.

Автомобиль Taishan X8 построен на высоковольтной архитектуре 800 В, поддерживающей быструю зарядку 5C. Он предлагается как в версии с подключаемым гибридом (PHEV), так и в версии с электрическим двигателем (BEV)

Версия PHEV

Использует двигатель 1.5T мощностью 110 кВт. Двухмоторная система предлагает два уровня мощности с суммарной выходной мощностью 637 л.с. или 657 л.с. Топовая версия PHEV разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды и обеспечивает суммарный запас хода CLTC до 1506 км.

Внутри автомобиль буквально напичкан технологиями для повышенного уровня комфорта

Версия BEV

Оснащена двумя двигателями мощностью 175 кВт (235 л.с.) и 300 кВт (402 л.с.), что в сумме составляет 637 л.с. Он предлагает запас хода по технологии CLTC до 727 км, при этом зарядка от 20% до 80% занимает 10 минут.

Шасси и управляемость

Созданный на платформе Voyah Qingyun Platform 2.0, кроссовер имеет независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и пятирычажную сзади. Он оснащен трехкамерной пневматической подвеской и системой амортизации EDC "Magic Carpet", обеспечивающей регулировку высоты на 105 мм.

Автомобиль имеет 16-градусное двухстороннее рулевое управление задними колесами, что обеспечивает минимальный радиус поворота 5,4 метра и позволяет выполнять маневры "крабовой походки".

Первые официальные фото Voyah Taishan появились в сентябре прошлого года. Конкурентами модели станут кроссоверы Zeekr 9X и Huawei Aito M9.

