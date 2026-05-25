Топ 5 популярних вживаних авто, які українці везуть з-за кордону

У квітні українці купили 4800 вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону, віком до п'яти років.

Загалом же за минулий місяць український автопарк поповнили 19,6 тис. легковиків із пробігом, повідомляє Укравтопром у своєму Telegram-каналі.

Автомобілі з бензиновим двигуном, незважаючи на вартість пального, залишаються найбільш затребуваними. Їх придбали 49%. Частка електромобілів становить 26%, гібридних — 18%, дизельні — 6%.

Що стосується автомобілів з газобалонним обладнанням (ГБО), то їх продано лише 1% від загальної кількості.

Найпопулярніші моделі до 5 років, що купували українці у квітні 2026 року

TESLA Model Y

Абсолютним лідером стала TESLA Model Y. Українці купили 264 автомобілі.

Це електричний кросовер виробництва компанії Tesla. Модель було представлено в березні 2019 року, серійне виробництво стартувало на фабриці у Фрімонті в січні 2020 року, а постачання споживачам — з 13 березня 2020 року.

TESLA Model Y залишається вибором "за замовчуванням" для більшості людей, зацікавлених в електричному кросовері.

Автомобіль обирають за його просторий салон, великий запас ходу (до 594 км), зручність керування та постійні оновлення. Він підходить як для міста, так і для подорожей, а ще може похвалитися автопілотом.

MAZDA CX-5

На другому місці за популярністю стоїть компактний кросовер з переднім або повним приводом MAZDA CX-5, який купили 238 українців. Прем'єра авто відбулася ще у 2011 році, і відтоді він не втрачає своєї популярності завдяки надійності, витривалості та технічним характеристикам.

Буквально минулого тижня Mazda представила третє покоління CX-5 потужністю 178 к.с., який більший за розмірами і оснащений інтегрованою системою голосового помічника Google.

NISSAN Rogue

Третє місце посідає компактний кросовер компанії Nissan, який дебютував у січні 2007 року. Спочатку він призначався для північноамериканського ринку, але останніми роками його після страхових аукціонів почали масово завозити в Україну зі США.

У квітні було продано 223 цих авто в нашій країні.

Кросовер популярний через великий салон, м'яку підвіску, респектабельний екстер'єр та інші моменти.

VOLKSWAGEN Tiguan

Четверта позиція з кількістю в 207 придбаних одиниць — у вживаних VOLKSWAGEN Tiguan. Це компактний передньо- або повнопривідний кросовер класу "К1" компанії Volkswagen, вироблений у трьох поколіннях з 2007 року.

Його цінують за німецьку якість, привабливий дизайн, універсальність і просунуті технології.

Він ідеально підходить як для міського використання, так і для заміських поїздок завдяки відмінним характеристикам підвіски, просторому салону і продуманій керованості.

Фото: Volkswagen

TESLA Model 3

Замикає п'ятірку лідерів ще одне дітище компанії Ілона Маска — електричний п'ятимісний задньо- або повнопривідний седан класу "D" TESLA Model 3.

Три роки поспіль він удостоювався титулу Edmunds найвищого рейтингу електромобілів, і Edmunds зазначав, що тиха, простора і зручна кабіна автомобіля — це те, що залишається ключовим фактором його привабливості.

Українці цінують TESLA Model 3 за практичність, технологічність і мінімальні витрати на обслуговування. З огляду на зростання цін на пальне, великим плюсом авто є те, що воно — на електричній тязі.

