ТОП-5 популярных подержанных авто, которые украинцы везут из-за границы

В апреле украинцы купили 4800 подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, в возрасте до пяти лет.

Всего же за прошлый месяц украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. легковушек с пробегом, сообщает Укравтопром в своем Telegram-канале.

Автомобили с бензиновым двигателем, несмотря на стоимость топлива, остаются самыми востребованными. Их приобрели 49%. Доля электромобилей составляет 26%, гибридных — 18%, дизельные — 6%.

Что касается автомобилей с газобалонным оборудованием (ГБО), то их продан только 1% от общего количества.

Самые популярные модели до 5 лет, которые покупали украинцы в апреле 2026

TESLA Model Y

Абсолютным лидером стала TESLA Model Y. Украинцы купили 264 автомобиля.

Это электрический кроссовер производства компании Tesla. Модель была представлена в марте 2019 года, серийное производство стартовало на фабрике во Фримонте в январе 2020, а поставки потребителям — с 13 марта 2020.

TESLA Model Y остается выбором "по умолчанию" для большинства людей, заинтересованных в электрическом кроссовере.

Автомобиль выбирают за его просторный салон, большой запас хода (до 594 км), удобство управления и постоянные обновления. Он подходит как для города, так и для путешествий, а еще может похвастаться автопилотом.

MAZDA CX-5

На втором месте по популярности стоит компактный кроссовер с передним или полным приводом MAZDA CX-5, который купили 238 украинцев. Премьера авто состоялась еще в 2011 году, и с тех пор он не теряет своей популярности, благодаря надежности, выносливости и техническим характеристикам.

Буквально на прошлой неделе Mazda представила третье поколение CX-5 мощностью 178 л.с., который больше по размерам и оснащен интегрированной системой голосового помощника Google.

NISSAN Rogue

Третье место занимает компактный кроссовер компании Nissan, дебютировавший в январе 2007 года. Изначально он предназначался для североамериканского рынка, но в последние годы его после страховых аукционов начали массово завозить в Украину из США.

В апреле было продано 223 этих авто в нашей стране.

Кроссовер популярен из-за большого салона, мягкой подвески, респектабельного экстерьера и других моментов.

VOLKSWAGEN Tiguan

Четвертая позиция с количеством в 207 приобретенных единиц – у подержанных VOLKSWAGEN Tiguan. Это компактный передне- или полноприводный кроссовер класса "К1" компании Volkswagen , производимый в трех поколениях с 2007 года.

Его ценят за немецкое качество, привлекательный дизайн, универсальность и продвинутые технологии.

Он идеально подходит как для городского использования, так и для загородных поездок, благодаря отличным характеристикам подвески, просторному салону и продуманной управляемости.

Фото: Volkswagen

TESLA Model 3

Замыкает пятерку лидеров еще одно детище компании Илона Маска — электрический пятиместный задне- либо полноприводный седан класса "D" TESLA Model 3.

Три года подряд он удостаивался титула Edmunds наивысшего рейтинга электромобилей, и Edmunds отмечал, что тихая, просторная и удобная кабина автомобиля — это то, что остается ключевым фактором его привлекательности.

Украинцы ценят TESLA Model 3 за практичность, технологичность и минимальные затраты на обслуживание. Учитывая рост цен на горючее, большим плюсом авто является то, что он — на электрической тяге.

