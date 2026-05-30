700-сильний Голіаф: у США створили екстремальний пікап для найскладніших умов (відео)

Пікап GMC Sierra отримав надпотужну версію Goliath 700. Він оснащений 700-сильним V8 та підготовлений до важкого бездоріжжя.

Тюнінг GMC Sierra виконало відоме ательє Hennessey Performance з Техасу. Пікап кидає виклик Ford F-150 Raptor і Ram 1500 TRX, повідомляє сайт Carscoops.

За основу взяли позашляховий варіант GMC Sierra AT4. Його 6,2-літровий V8 доповнили механічним компресором, що збільшило віддачу до 700 к. с. і 828 Н∙м.

Із 10-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год тепер займає 4,2 с. Крім того, встановили гучніший спортивний вихлоп.

Пікап підготували до серйозного бездоріжжя Фото: Hennessey

Також новий GMC Sierra Hennessey оснащений посиленою підвіскою та великими 35-дюймовими шинами. Кліренс становить 299 мм. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Відрізнити Goliath 700 від стандартного GMC Sierra можна за сталевими бамперами, випуклим капотом, додатковими діодними фарами та посиленим захистом днища. Також з’явилися висувні підніжки та карбоновий декор, а в салоні додали нові килимки та пам’ятні таблички із серійним номером авто.

GMC Sierra оснастили 700-сильним компресорним V8 Фото: Hennessey

Ціна GMC Sierra Goliath 700 становить приблизно 140 000 доларів. Після доопрацювання пікап зберігає трирічну гарантію.

