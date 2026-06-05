RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Зірковий актор отримав сторічні гібриди Harley-Davidson та електричні Land Rover (фото)

Джейсон Момоа авто
Авто і мотоцикли Джейсона Момоа електрифікували | Фото: HBO

Джейсон Момоа вирішив осучаснити вінтажні автомобілі та мотоцикли зі своєї колекції. Вони отримали електрифіковані установки.

Незвичний тюнінг мотоциклів та авто Джейсона Момоа виконали для нового сезону його телешоу "На дорозі" (On The Roam), яке знімає НВО. Про це розповідає сайт Electrek.

Джейсон Момоа
Проєкт втілили в життя для телешоу Джейсона Момоа
Фото: HBO

Цікавий проєкт допомогла втілити в життя компанія Electrogenic, яка спеціалізується на електрифікації старовинних авто та мотоциклів. Усього для зірки "Аквамена" та "Гри престолів" таким чином конвертували п'ять транспортних засобів.

авто Джейсона Момоа
Усього доопрацювали три мотоцикли та два авто
Фото: HBO

Мотоцикли Harley-Davidson Model FD 1921 року та Model JD 1924 і 1927 років отримали електромотор на 15 к. с. і 260 Н∙м у задньому колесі. Він доповнив бензиновий двигун, який розвиває 20 к. с. та 68 Н∙м. Також встановили знімні батареї ємністю 2,7 кВт∙год та сучасні дискові гальма.

Відео дня
Джейсон Момоа мотоцикл
Вінтажні мотоцикли Harley-Davidson стали гібридами
Фото: HBO

Байки Harley-Davidson не лише стали швидшими, а й здатні проїхати 80 км на електротязі. Зарядка займає 2,5 години. До того ж, електромотор тепер виконує роль стартера (його в цих мотоциклах немає).

Важливо
Ексклюзив за $8 мільйонів: з молотка піде унікальне авто зірки "Віднесених вітром" (фото)
Ексклюзив за $8 мільйонів: з молотка піде унікальне авто зірки "Віднесених вітром" (фото)

Позашляховики Land Rover стали електромобілями, зберігши фірмову систему повного приводу. Модель 1949 року оснастили 204-сильним мотором і батареєю на 48 кВт∙год. Запас ходу перевищує 240 км.

Джейсон Момоа Ленд Ровер
Land Rover 1949 року переробили на 204-сильний електрокар
Фото: HBO

Оригінальний автодім Land Rover Dolomite 1961 року 9один зі 150 випущених) має електромотор на 163 к. с., але більшу батарею ємністю 62 кВт∙год. Усередині з'явилася індукційна плита.

Між іншим, нещодавно Джейсон Момоа отримав нестандартний електромобіль Bentley у ретростилі.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили особливий вінтажний Cadillac Джастіна Бібера.