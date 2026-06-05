Зірковий актор отримав сторічні гібриди Harley-Davidson та електричні Land Rover (фото)

Джейсон Момоа вирішив осучаснити вінтажні автомобілі та мотоцикли зі своєї колекції. Вони отримали електрифіковані установки.

Незвичний тюнінг мотоциклів та авто Джейсона Момоа виконали для нового сезону його телешоу "На дорозі" (On The Roam), яке знімає НВО. Про це розповідає сайт Electrek.

Проєкт втілили в життя для телешоу Джейсона Момоа Фото: HBO

Цікавий проєкт допомогла втілити в життя компанія Electrogenic, яка спеціалізується на електрифікації старовинних авто та мотоциклів. Усього для зірки "Аквамена" та "Гри престолів" таким чином конвертували п'ять транспортних засобів.

Усього доопрацювали три мотоцикли та два авто Фото: HBO

Мотоцикли Harley-Davidson Model FD 1921 року та Model JD 1924 і 1927 років отримали електромотор на 15 к. с. і 260 Н∙м у задньому колесі. Він доповнив бензиновий двигун, який розвиває 20 к. с. та 68 Н∙м. Також встановили знімні батареї ємністю 2,7 кВт∙год та сучасні дискові гальма.

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Вінтажні мотоцикли Harley-Davidson стали гібридами Фото: HBO

Байки Harley-Davidson не лише стали швидшими, а й здатні проїхати 80 км на електротязі. Зарядка займає 2,5 години. До того ж, електромотор тепер виконує роль стартера (його в цих мотоциклах немає).

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Позашляховики Land Rover стали електромобілями, зберігши фірмову систему повного приводу. Модель 1949 року оснастили 204-сильним мотором і батареєю на 48 кВт∙год. Запас ходу перевищує 240 км.

Land Rover 1949 року переробили на 204-сильний електрокар Фото: HBO

Оригінальний автодім Land Rover Dolomite 1961 року 9один зі 150 випущених) має електромотор на 163 к. с., але більшу батарею ємністю 62 кВт∙год. Усередині з'явилася індукційна плита.

Між іншим, нещодавно Джейсон Момоа отримав нестандартний електромобіль Bentley у ретростилі.

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