Класика на новий лад: для Джейсона Момоа створили електрокар Bentley в ретростилі (фото)

Колекцію авто Джейсона Момоа поповнив незвичний екземпляр. Він нагадує Bentley 4 ½ Litre Blower 1929 року, проте менший та електричний.

Особливий електромобіль Bentley Blower Junior у ретростилі створили спеціально на замовлення актора. Про авто розповіли на сайті Inside EVs.

Авто детально відтворює Bentley Blower 1929 року Фото: InsideEVs

Bentley Blower Junior — перший електромобіль марки. Це зменшена (85% від оригіналу) копія моделі 1929 року, яку для Bentley випускає фірма Little Car Company. Ціна стартує з $121 000.

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3,7-метрове авто масою 550 кг копіює оригінальний Bentley 4 ½ Litre Blower до найменших деталей. Воно оснащене 20-сильним мотором і здатне розвинути 72 км/год, а його запас ходу становить 105 км.

Авто прикрасили мідними деталями Фото: InsideEVs

Джейсон Момоа уже має бензиновий Bentley 4 ½ Litre Blower, а також свого часу перевів на електрику Rolls-Royce Phantom II 1929 року. Тому не дивно, що в гаражі зірки "Аквамена" та "Гри престолів" з'явився Bentley Blower Junior.

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У салоні встановили перемикачі у вигляді черепів Фото: InsideEVs

Авто Джейсона Момоа кастомізували. Він обрав червоний та вишневий кольори кузова та оздоблення салону, а крила, передню частину, корпуси фар та декор виготовили з міді. У салоні передню панель прикрасили деревом, встановили перемикачі у вигляді черепів та пам'ятну табличку з прізвищем власника.

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