Классика на новый лад: для Джейсона Момоа создали электрокар Bentley в ретро-стиле (фото)

Коллекцию авто Джейсона Момоа пополнил необычный экземпляр. Он напоминает Bentley 4 ½ Litre Blower 1929 года, однако меньше и электрический.

Особый электромобиль Bentley Blower Junior в ретростиле создали специально по заказу актера. Об авто рассказали на сайте Inside EVs.

Авто детально воспроизводит Bentley Blower 1929 года Фото: InsideEVs

Bentley Blower Junior — первый электромобиль марки. Это уменьшенная (85% от оригинала) копия модели 1929 года, которую для Bentley выпускает фирма Little Car Company. Цена стартует со $121 000.

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3,7-метровое авто массой 550 кг копирует оригинальный Bentley 4 ½ Litre Blower до мельчайших деталей. Оно оснащено 20-сильным мотором и способно развить 72 км/ч, а его запас хода составляет 105 км.

Авто украсили медными деталями Фото: InsideEVs

Джейсон Момоа уже имеет бензиновый Bentley 4 ½ Litre Blower, а также в свое время перевел на электричество Rolls-Royce Phantom II 1929 года. Поэтому неудивительно, что в гараже звезды "Аквамена" и "Игры престолов" появился Bentley Blower Junior.

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В салоне установили переключатели в виде черепов Фото: InsideEVs

Авто Джейсона Момоа кастомизировали. Он выбрал красный и вишневый цвета кузова и отделки салона, а крылья, переднюю часть, корпуса фар и декор изготовили из меди. В салоне переднюю панель украсили деревом, установили переключатели в виде черепов и памятную табличку с фамилией владельца.

Между прочим, недавно на аукцион выставили уникальное авто звезды "Унесенных ветром" Кларка Гейбла. Его оценили в 8 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском седане Bentley мощностью 780 сил.