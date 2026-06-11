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Доступний і практичний: представлено найдешевший Subaru за $7200 (фото)

Subaru Sambar
Subaru Sambar Van коштує від $7200 | Фото: Subaru

В Японії презентували новий Subaru Sambar Van. Компактне міське авто має практичний салон і доступне з повним приводом.

Мінівен Subaru Sambar Van пройшов модернізацію і виходить на японський ринок за ціною від 1 155 000 єн ($7200), тобто залишається найдешевшою моделлю марки. Про нього розповіли на офіційному сайті Subaru.

Subaru Sambar Van
Subaru Sambar Van сягає лише 3,4 м завдовжки
Фото: Subaru

3,4-метровий Subaru Sambar Van належить до сегменту кей-карів — японських субкомпактних авто для міста. Оновлення не зачепило дизайн авто — воно зберігає кутастий дизайн із вертикальними задніми стійками, коротким високим капотом та крупними фарами, які тепер можуть бути діодними. Задні двері зсуваються.

салон Subaru Sambar Van
Авто отримало цифровий щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін
Фото: Subaru
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Основні зміни відбулися у салоні Subaru Sambar. Мінівен отримав цифрову панель приладів, а також більший 9-дюймовий тачскрін. У дорожчих версіях доступна супутникова навігація, також доопрацювали систему автоматичного гальмування. Компактне авто розраховане на чотири особи та доволі просторе всередині.

Відео дня
салон Subaru Sambar
Мінівен розрахований на чотири особи
Фото: Subaru

Середньомоторний Subaru Sambar Van оснащують 660-кубовими двигунами — 46-сильним атмосферним та 64-сильним із турбонаддувом. Можна обрати 5-ступінчасту механічну КПП або варіатор, задній чи повний привід. Середня витрата пального становить 6,4-6,7 л на 100 км.

Між іншим, нещодавно дебютував перший мексиканський електромобіль — компактний мінівен за $8600.

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