Доступний і практичний: представлено найдешевший Subaru за $7200 (фото)

В Японії презентували новий Subaru Sambar Van. Компактне міське авто має практичний салон і доступне з повним приводом.

Мінівен Subaru Sambar Van пройшов модернізацію і виходить на японський ринок за ціною від 1 155 000 єн ($7200), тобто залишається найдешевшою моделлю марки. Про нього розповіли на офіційному сайті Subaru.

Subaru Sambar Van сягає лише 3,4 м завдовжки Фото: Subaru

3,4-метровий Subaru Sambar Van належить до сегменту кей-карів — японських субкомпактних авто для міста. Оновлення не зачепило дизайн авто — воно зберігає кутастий дизайн із вертикальними задніми стійками, коротким високим капотом та крупними фарами, які тепер можуть бути діодними. Задні двері зсуваються.

Авто отримало цифровий щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін Фото: Subaru

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Основні зміни відбулися у салоні Subaru Sambar. Мінівен отримав цифрову панель приладів, а також більший 9-дюймовий тачскрін. У дорожчих версіях доступна супутникова навігація, також доопрацювали систему автоматичного гальмування. Компактне авто розраховане на чотири особи та доволі просторе всередині.

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Мінівен розрахований на чотири особи Фото: Subaru

Середньомоторний Subaru Sambar Van оснащують 660-кубовими двигунами — 46-сильним атмосферним та 64-сильним із турбонаддувом. Можна обрати 5-ступінчасту механічну КПП або варіатор, задній чи повний привід. Середня витрата пального становить 6,4-6,7 л на 100 км.

Між іншим, нещодавно дебютував перший мексиканський електромобіль — компактний мінівен за $8600.

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